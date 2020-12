“Luego hacemos un ‘pedón’ juntos”. “El Bronco” pide a ciudadanos de NL no hacer posadas

El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” pidió a los ciudadanos no organizar posadas o fiestas ni salir de casa, ya que “no hace falta” y que “mejor para la otra, todos agarran un ‘pedón’ juntos”.

Durante una conferencia, el mandatario neoleonés dejó en claro que en la entidad quedan prohibidas las posadas y reuniones, toda vez que los contagios de COVID-19 van al alza, no solo en el estado, sino a nivel nacional.

“Cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, prohibidas las posadas, no hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, hacemos un ‘pedón’ juntos”, declaró “El Bronco”.

Y es que la Secretaría de Salud del estado reportó que al día de hoy hay 113 mil 574 casos confirmados, mil 174 hospitalizados, 6 mil 05 defunciones, y 100 mil 354 pacientes recuperados.

Fuente: Sin Embargo