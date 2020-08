Lozoya: Videgaray tenía lista de columnistas que lo favorecían a cambio de “cañonazos” de dinero

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, presumía pagar a columnistas hasta 100 mil pesos para evita criticas a su administración.

La denuncia de hechos que el exfuncionario hizo ante la FGR expuso que se habría destinado dinero a trabajadores de medios de comunicación de forma irregular. De acuerdo con Lozoya Austin, Luis Videgaray hizo público el pago que hacía a periodistas.

“Pregunté a Luis Videgaray Caso cómo hacía para mantener una prensa favorable, me dijo: ‘tú no sabes usar el poder. Yo tengo una lista de periodistas, como Lourdes Mendoza, a quienes mantengo contentos con cañonazos de $50.0000.00 a $100.000.000 pesos mensuales. Es la única forma de poderle ganar a Osorio Chong, que me quiere desplazar”, dijo Lozoya en su declaración.

Como ejemplo mencionó a la periodista Lourdes Mendoza, detalló que Luis Videgaray le instruyó que comprara con dinero en efectivo una bolsa marca Chanel para regalársela a ella.

“Una vez que se recibieron las maletas de dinero, dicha bolsa fue comprada, por un monto de entre 4.000.00 a 5.0000.00 dólares americanos (equivalente a moneda nacional), en una tienda de la zona de Polanco y entregada a Lourdes Mendoza. Ella mandó a decir que con eso “se veía muy guapa”, pero que por favor consideráramos pagar la colegiatura de su hijo/hija/, ya que la empresa que la ayudaba con ese tema siempre se retrasaba”, agregó el exfuncionario en su denuncia.

La periodista negó las acusaciones hechas por Lozoya Austin y adelantó que lo demandará.

“Mis columnas hablan por mi, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lozoya Austin opinó que la entrega de recursos a medios de comunicación “refleja el abuso sistemático que se ejerció a escala gubernamental”.

Videgaray Caso, titular de Hacienda durante en Gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró la tarde de este jueves que las acusaciones de Emilio Lozoya en su contra son “falsas, absurdas, inconsistentes y temerarias”.

“Ante la divulgación de un texto que, al parecer, es la denuncia que Emilio Lozoya presentó en contra mía y de otras personas, expreso aquí mis comentarios”, se lee en el mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter.

