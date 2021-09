“Lozoya se quedó con sobornos de Odebrecht y AMLO lo permite”, dice Anaya en nuevo video

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, expuso este jueves que Emilio Lozoya se ha quedado con los 6 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht le pagó en sobornos, y que esta situación la ha permitido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si Lozoya no repartió esos 6 millones de dólares entre legisladores, como alega, ¿dónde está todo ese dinero? Lozoya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya lo dejó quedárselos”, afirmó en su tercer video de la semana.

Lozoya declaró que los 6 millones que Odebrecht le entregó en sobornos los repartió entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014, según los documentos de investigación que Anaya recibió. Sin embargo, afirmó el panista, en los mismos documentos hay pruebas de que Lozoya se quedó con el dinero, el cual fue transferido a la empresa Zecapan por petición de Lozoya, indicó.

“Entonces efectivamente Lozoya recibió el dinero, aquí están los depósitos. El cuento de Lozoya y López Obrador es que sí lo recibió pero que el angelito no se lo quedó, sino que lo repartió casualmente entre los adversarios de López Obrador, ¿verdad? Y se supone que para diciembre de 2014 ya se lo había acabado. Vean lo que encontré en la carpeta: es mentira que para septiembre Lozoya ya hubiera repartido los 6 millones de dólares de sobornos”, destacó el panista.

Anaya contó que en 2018 apareció un supuesto dueño de la empresa Zecapan, quien además era socio antiguio de Lozoya. La persona indicó que el dinero no sería devuelto a la Fiscalía pues era suyo y Lozoya no tendría nada que ver con los recursos.

“A la Fiscalía de López Obrador le conviene creerle a a Lozoya y a su antiguo socio y los está dejando quedarse con los 6 millones de dólares. ¿Ustedes creen que averiguaron un poquito, que citaron nuevamente a este supuesto dueño de Zecapan, que siguieron la pista del dinero? No, nada”, acusó.

Anaya se quedó de que López Obrador ha pedido a todo México, con su más reciente libro, que crea en las declaraciones de Lozoya.

“¿Creíste que te ibas a salir con la tuya, Andrés Manuel? Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras, de tu corrupción y de tu sed de venganza. Andrés Manuel, me quieres fregar a la mala. Me quieres meter 30 años a la cárcel y a los verdaderos culpables los estás dejando libres y además los estás dejando quedarse con los 6 millones de dólares que se robaron a cambio de que digan lo que a ti te conviene”, apuntó Anaya.