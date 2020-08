Lozoya: Salinas fue comisionista y un cabildero del PAN en Pemex, y presionó para favorecer a su hijo

Emilio Lozoya Austin dijo a la Fiscalía General de la República (FGR) que el expresidente Carlos Salinas de Gortari habría cabildeado para favorecer proyectos de su hijo relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con información publicada por el diario Milenio, Lozoya Austin expuso en una denuncia de hechos presentada ante la FGR que Salinas de Gortari actuó como “comisionista y cabildero del PAN”.

“Recuerdo que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa Trese más de 15 millones de dólares, porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima. Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha plataforma habrían fallecido trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento que debió dar dicha empresa”, relató el exfuncionario en la denuncia citada por el periodista Rubén Mosso.

El diario reveló que José Antonio González Anaya habría presionado a Emilio Lozoya para escuchar las peticiones de Carlos Salinas o, dijo, podría ser atacado a través de medios de comunicación.

Lozoya Austin relató que Anaya le pidió tener cuidado con su concuño Carlos Salinas, “ya que quien no ayudaba a sus hijos y socios los consideraba traidores. Me sugirió irnos a cenar con él, porque de lo contrario me seguirían golpeando en medios de comunicación”, informó Milenio.

LOZOYA SEÑALA A PEÑA

Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció también al expresidente Enrique Peña Nieto por pedir 6 millones de dólares para su campaña y otro tanto para opositores como Ricardo Anaya, excandidato presidencial.

Este miércoles se filtró a los medios la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que delata nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del gobierno de Peña Nieto (2012-2018) y de opositores que los recibieron.

En el documento, el exjefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.

“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó.

El documento es la denuncia formal que presentó Lozoya, extraditado el 17 de julio de España a México, donde afronta un proceso en libertad condicional por recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial de 2012 y después como director de Pemex (2012-2016).

–Con información de EFE.