Lozoya acusa que senadores del PAN exigieron 50 mdd por aprobar reforma energética

El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, denunció que senadores del Partido Acción Nacional prácticamente lo “extorsionaron” con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras. Lo anterior consta en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República, la cual consta de 63 cuartillas, dejando claro que nunca se trató de una “negociación” con los panistas.

“El grupo que ejecutaba estas extorsiones, era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién (gobernadores hoy de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente), Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury. Estas extorsiones se verificaron constantemente en mi oficina ubicada en Marina Nacional 329…, pues a solicitud de Luis Videgaray Caso, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética”, detalla la denuncia cuya autenticidad fue confirmada por funcionarios del gobierno federal.

Los senadores panistas, abundó, tenían proyectos políticos en diversos estados de la República, como Tamaulipas, Campeche y Querétaro, y usaban eso como excusa para pedir constantemente más dinero.

“Además, pedían cita y llevaban contratistas cercanos a ellos para que se les dieran contratos en Pemex. Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos”

En la denuncia, Lozoya asegura que los sobornos que se entregaron a diferentes actores políticos comenzaron durante el sexenio de Felipe Calderón y concluyeron en la gestión de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya dijo a la FGR que los recursos a los panistas se les asignaban según iban avanzando las negociaciones.

Todo el recurso que se entregó en efectivo a los legisladores, cuyos nombres eran designados sistemáticamente por Luis Videgaray, fue llevado por personal que laboraba con Fabiola Tapia Vargas, y entregado al jefe de ayudantes de Emilio Lozoya, José Velazco Herrera.

Las grabaciones y videos de Emilio Lozoya Las más de 15 horas de grabaciones que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya ofreció a la Fiscalía General de la República se centran en las negociaciones y presuntos sobornos que se dispersaron para aprobar la Reforma Energética que impulsó el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto y que podrían tocar no solo al titular del Ejecutivo sino a ex secretarios de Estado, legisladores y empresarios.

Fuentes del gobierno federal confirmaron a MILENIO que Lozoya Austin aseguró que las grabaciones que tiene en su poder demostrarán que él fue “un instrumento no doloso de la comisión del delito” pues no fue el autor de los actos de corrupción de los que se le acusan.

Explicaron a MILENIO que en las grabaciones de audio y video, según el ex director de Pemex, se muestra cómo operaron la aprobación de la reforma energética que ayudaría a justificar la compra de las plantas de Fertinal y Agro Nitrogenados en 2014, con lo que Pemex pretendía aumentar la producción de fertilizantes como uno de los beneficios prometidos por la reforma.

El material que ofreció explicaría el origen de la compra de las plantas de fertilizantes que se dieron a sobreprecios pero que de acuerdo a lo dicho desde entonces por el abogado Coello Trejo “Lozoya no se mandaba solo”. Por lo que como titular de Pemex debió acatar órdenes y concluir el proceso de compra.

En los momentos que Lozoya habría documentado podría exhibirse el pago de sobornos para la aprobación de la reforma energética y la compra de estas plantas, así como los contratos que beneficiaron a Odebrecht, los cuales involucrarían a Luis Videgaray quien era secretario de Hacienda y presidía el Consejo de Administración de Pemex; Pedro Joaquín Coldwell entonces secretario de Energía, así como legisladores y empresarios.

