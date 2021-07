“Los logros están a la vista”, dice AMLO en informe por tercer año de triunfo electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió este jueves su informe a tres años de su triunfo en las elecciones de 2018.

El evento se llevó a cabo en Palacio Nacional únicamente con miembros de su gabinete, derivado de la situación sanitaria por COVID-19.

Desde que asumió la Presidencia de la República, este es el décimo mensaje a la Nación por parte de López Obrador sobre la situación que guarda el país.

Estos son los principales tópicos de su mensaje este jueves:

Baja en la pandemia en los últimos tres meses

“En los tres meses que corresponden a este informe se han presentado signos alentadores de recuperación de la s crisis sanitarias y económicas, e abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios, y lo más importante se han registrado menos fallecimientos por COVID-19”.

México no está en los primeros lugares de mortandad por COVID-19

En cuanto a nuestra actuación hemos hecho todo lo humanamente posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas, Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas, no titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia.

En 15 meses, el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos. Se reconvirtieron hospitales, se capacitó a 70 mil trabajadores de la salud. Se logró que ningún enfermó se quedará sin ninguna cama, equipo médico y personas de la salud que lo atendiera.

Nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo en los primeros lugares de mortandad por COVID.

Vacunación ha funcionado con eficacia

El programa Nacional de Vacunación ha funcionado con eficacia. Hemos recibimos 57 millones 336 mil dosis de vacunas de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrad con hechos su solidaridad con nuestro país.

Destacó el apoyo de Cuba, Argentina, EE.UU. Rusia, China, India. Llevamos el 35 por ciento de toda la población mayor vacunada. Baja California es la primera entidad de las 32 que se cumplió con la vacunación.

Reitero el compromiso de vacunar aún con una dosis a todos los mayores de 18 años para el mes de octubre.

Logros económicos

Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6 por ciento. No hemos contratado deuda pública adicional y como n sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y medio de nuestro gobierno.

Salario mínimo ha aumentado en 44% por ciento términos reales, como no se veía en 36 años. No hemos aumentado en términos reales los precios de gasolinas, luz, pero el gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero lo vamos a corregir muy pronto.

La inflación se mantiene estable, la tasa de inflación se ha reducido en nuestro gobierno en 3.75%, las reservas de Banxico son de 182 mil 886 millones de dólares, casi 20 mil millones de dólares más con respecto a 2018.

De los 20 millones 613 mil trabajadores inscritos en el IMSS antes de la pandemia, se perdieron un millón 395 mil, pero hemos recuperado 957 mil 248, de modo que solo nos faltan 438 mil 156 para estar como antes de la crisis sanitaria.

Presume remesas

No se ha caído el consumo: gracias a las remesas y apoyos e los programas del bienestar, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Hoy anuncia Banxico que las remesas que llegaron al país en mayo alcanzaron cifra récord de 4mil 500 millones de dólares. Gracias , muchas gracias, paisanas y paisanos

Hay gobernabilidad en el país

Hay gobernabilidad en nuestro país. En materia de seguridad pública hemos avanzando, aún con la complejidad el problema que heredamos. Ya estaban integradas las bandas delictivas cuando llegamos, no creo que se hayan creado en estos dos años y medios.

Es el Cártel Jalisco, el Pacífico el de Guanajuato, los que ya habían, los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra, porque la violencia no se enfrenta con violencia, sino con otros medios más humanos y eficaces: estamos atendiendo a ls pobres para que no tengan que tomar el camino de las conductas antisociales.

De todas formas ha ido bajando incidencia delictiva: los homicidios han disminuido 2 por ciento, el robo de vehículo en 40 %, el secuestro en 41 %, robo a casa habitación el 26%.

Tenemos aumentos en 14 % en feminicidios, en 9 por ciento de robo de transporte público individual y 26 % en extorsión.

Reconoce a gabinete por su trabajo

Aprovecho el respaldo de todos los miembros del gabinete y de las instituciones que se han comportado a la altura de las circunstancias, es un equipo de trabajo que ha demostrado ser auténticos servidores públicos, trabajadores, honestos, y algo muy importante, con profundas convicciones sociales.

Se llevaron a cabo elecciones sin problemas mayores.

Aún con la crisis de la pandemia y de la economía, pudimos celebrar una de las numerosas y competidas elecciones en la historia de México sin problemas mayores y consolidando al mismo tiempo el sistema y método democrático,

Guiados por el ideal maderista y las convicciones, nos comprometimos a que el presupuesto no se utilizaría para beneficiar a ningún candidato y partido, es decir, que como pocas veces, no se llevaron a cabo elecciones de Estado. No dejó de haber la vergonzosa compra del voto con entrega de dinero. despensas, pero no fue determinante como sucedía en tiempos asados.

Además no hubo masacres contra ciudadanos inocentes para infundir miedo (…) El 6 de junio se abrieron el 99.98% de lo programado, y solo 32 casillas no fueron instaladas por el ambiente de violencia en algunos lugares de 7 municipios del país

La participación ciudadana ara una lección intermedia, votó el 52% de los 93 millones de empadronados, am pesar de que cómo en todas las elecciones se calientan los ánimos, en esta ocasión no hub protestas postelectorales por acusaciones de fraude.

Advierte por bloque conservador formado en elecciones

En cuanto a los resultados considero necesario analizar el hecho de que a causa de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno que represento, por eso trato el asunto

No hay duda de que este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de transformación que está en marcha.