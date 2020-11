“Los llevo y los quemamos”, dice maestro sobre migrantes; la UNAM lo separa del cargo

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) plantel Aragón de la UNAM denunciaron en redes sociales las expresiones de clasismo y xenofobia que un profesor hizo durante sus clases virtuales; esta tarde, la universidad informó que separó de su cargo al docente.

La Colectiva Violetas denunció al profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) plantel Aragón, Adán Martínez Castañeda, por cometer actos de clasismo y xenofobia durante sus clases en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Si me lo hubieran preguntado a mí, yo a todos (migrantes) los llevó a un centro de concentración y los quemamos o bañamos como Hitler. ¡Ojo, ojo! Por favor, entiendan el tema económico, no social, no humano, no bonito”, compartió el maestro con sus alumnos por medio de una clase virtual.

Además, dicha situación no fue la única que fue reportada, también expresó que las personas que habitan en la Alcaldía Iztapalapa son consideradas como personas que no les gusta asearse, debido al problema de falta de agua que regularmente afecta en la zona.

DENUNCIA PÚBLICA

ADÁN NOE MARTÍNEZ CASTAÑEDA

CARRERA: DERECHO, MATERIA: TEORIA ECONÓMICA.

Hacemos la denuncia pública a este "profesor" impartiendo su cátedra desde el clasismo, la xenofobia y estereotipando a las personas. pic.twitter.com/1AByimScHQ — Colectiva Violetas FES Aragón (@VioletasAragon2) November 11, 2020

Violetas FES Aragón difundió los videos y cuestionó sobre el tipo de profesorado que impartía clases a los alumnos de dicha institución por lo que las autoridades se encargaron de separar al profesor de su puesto.

“Ante la denuncia pública realizada en distintos medios y redes sociales donde un profesor expresa comentarios contrarios a los principios universitarios y al respeto universal e inalienable a los derechos universales bajo premisas discriminatorias, el Director de nuestra Facultad tomó la decisión de separar de cualquier contacto con la comunidad estudiantil al profesor que imparte la asignatura de Teoría Económica en la Licenciatura de Derecho”, detalló la FES por medio de un comunicado.

La FES Aragón agregó que se dará seguimiento oficial a los procesos y normatividad universitaria para sancionar cualquier tipo de violencia y discriminación.

Fuente: Sin Embargo