Los cuerpos siguen brotando en fosas de Salvatierra; hallan al menos a 61 personas y prevén más

La Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato negó que se hayan encontrado otros 13 cuerpos en las fosas ubicadas cerca de “El Sabinal”, en Salvatierra. Sin embargo, confirmaron que entre ayer por la tarde y hoy, sí se hicieron dos hallazgos, con lo que ya sumarían 61.

“Al día de ayer, después de la conferencia de prensa se extrajo un resto más y el día de hoy se ha extraído un resto. Entonces tenemos 61 restos extraídos, es mentira absoluta (que hayan sido 13 más)”, aclaró el Comisionado Estatal de Búsqueda, Héctor Díaz Ezquerra.

En la zona de “El Sabinal” se encuentran autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda realizando trabajos, acompañados por familiares de personas desaparecidas y resguardados por elementos de la Guardia Nacional.

El hallazgo impresionó no sólo por la gran cantidad de cuerpos localizados, una cifra que podría aumentar todavía, sino porque los enterramientos no estaban en un campo aislado sino en una zona urbana de Salvatierra. Escasos 800 metros separan las fosas de la plaza central de esta localidad de 100 mil habitantes donde los vecinos no salían de su asombro.

“El sitio del hallazgo está en la ciudad, no está fuera, está en un barrio de la ciudad en una zona abierta”, subrayó el jueves Karla Quinta, responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda en declaraciones a W Radio. “Para llegar ahí tienes que pasar por casas, tienes que pasar por calles, la gente sabe”.

El lugar, resguardado por las autoridades en todo su perímetro, es un predio baldío en una orilla del río Lerma junto al matadero municipal y a una importante calle de la localidad. En la otra orilla del río que atraviesa la ciudad se extiende un parque que, según los vecinos, siempre fue un área tranquila.

Quintana explicó que hace un par de semanas la Comisión tuvo contacto con familias de personas desaparecidas que les dieron información de un posible lugar con fosas y lo que encontraron fue la zona de enterramientos clandestinos más grande del estado de Guanajuato y la quinta mayor de las localizados en esta administración en todo el país.

Fuente: Sin Embargo