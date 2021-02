Lorenzo Córdova dice que sería inoportuno cambiar la fecha de las eleciones pese a la COVID-19

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, informó que sería inoportuno modificar la fecha de elecciones federales y locales programadas para el próximo 6 de junio.

“Que ello pueda pasar sin entrar en una crisis constitucional deriva en que la opción de modificar la fecha de las elecciones, que si bien es una opción que no está exenta en este nuevo marco jurídico derivado del propio COVID, no es una opción pertinente y no es, sin lugar a dudas, la opción primigenia”, dijo Lorenzo Córdova durante su participación en la charla “Desafíos jurídicos del proceso electoral 2021”.

Además, Córdova Vianello estimó que deberán ser los distintos órganos del Estado mexicano, incluido el INE, quienes generen las mejores condiciones sanitarias para que el 6 de junio la ciudadanía pueda acudir a las urnas sin que ello implique una alteración en la curva de contagios, un objetivo que ya se logró el año pasado en Coahuila e Hidalgo.

También mencionó que la decisión de aplazar la fecha de los comicios durante el 2020 en ambas entidades se tomó en momentos en los que la pandemia apenas iniciaba y en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Las decisiones de aplazar, y posteriormente reprogramar, los comicios en estas dos entidades se adoptaron sin generar una crisis, ya que existía una vía para subsanar la falta de integración de ayuntamientos en la fecha prevista, en el caso de Hidalgo, y en Coahuila la toma de posesión de la nueva Legislatura local permitía aplazar su elección.

“Por ello, dijo, fue que se adoptó la decisión de prorrogar la fecha de la elección, de junio a octubre; atendiendo, además, las recomendaciones de la autoridad sanitaria para que la jornada no se diera durante la época invernal, en la que ya se anticipaba un aumento en los contagios”, agregó.

El Consejero Presidente detalló que en el caso de la Legislatura federal no existe camino posible para la conformación del Poder Legislativo en fecha distinta.

Fuente: Sin Embargo