López Obrador reitera llamado a prevenir crisis por fentanilo

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este sábado en su llamado a mantener la solidaridad y la unión de las familias mexicanas para prevenir una crisis por consumo de fentanilo como la que padece Estados Unidos.

En una ceremonia de evaluación de los programas de Bienestar en Zihuatanejo, Guerrero, el mandatario señaló que el país vecino “tiene una pandemia por la drogadicción, el fentanilo, que le quita la vida cada año a 100 mil jóvenes”.

“Eso, decía yo, tenía que ver con la desintegración de las familias, con mandar a la calle a los hijos, cosa que aquí, en nuestro país, no sucede”, aseguró el tabasqueño en la Unidad Deportiva Zihuatanejo, donde estuvo acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado y funcionarios federales, estatales y municipales.

“¿Por qué tienen la crisis nuestros vecinos, hermanos, en Estados Unidos? Porque allá los jóvenes desde que están ya en la adolescencia se tienen que ir de la casa, ya ‘ahueca el ala’ para buscar qué van a hacer. Aquí no, aquí siempre estamos juntos”, sostuvo López Obrador, quien señaló que “la familia mexicana es la principal institución de seguridad social”.

“Es muy importante enaltecer, exaltar esta forma de vida alejada de lo material, porque eso es lo que nos ha perjudicado mucho. Muchos se deslumbran con carros último modelo, la ropa de marca, las alhajas, puro lujo barato, eso no es la felicidad”, pues afirmó que esta es “que podamos estar apapachándonos en la familia”.

Al hablar sobre los problemas de inseguridad que enfrenta el municipio, López Obrador dijo que se está construyendo un cuartel para 500 elementos de la Guardia Nacional en Zihuatanejo y se comprometió a regresar a esta localidad para inaugurar las instalaciones.

“Zihuatanejo es un centro turístico importante y cuando hay inseguridad, se ahuyenta el turismo y esa es una actividad que hay que cuidar”, aseveró y rechazó que la seguridad se pueda conseguir “de manera fascista, porque hay quienes quieren enfrentar la violencia con la violencia, y eso no, porque el mal no se puede enfrentar con el mal, se enfrenta haciendo el bien, que no haya pobreza, que se atiendan las necesidades de los jóvenes, porque la paz es fruto de la justicia”.

El jefe del Ejecutivo aseguró que su gobierno seguirá impulsando los programas sociales y dijo que estos “no son una dádiva, sino un derecho”.

López Obrador dio un espaldarazo a Salgado y dijo que Guerrero “tiene una buena gobernadora”, para quien pidió un “viva” al finalizar la ceremonia.

Y al destacar el trabajo del presidente municipal, Jorge Sánchez, de la alianza PRI-PVEM, agregó que no importa a qué partido político pertenezcan los gobernantes, mientras cumplan sus compromisos con la ciudadanía.

“Que sean del partido que sean, nada más que le cumplan al pueblo, porque el partido más importante es el partido del pueblo, el partido que se llama México”, declaró.

El Presidente dijo que concluirá su mandato contento porque “el futuro, el porvenir, viene acompañado de una señora que se llama justicia”.

“No puedo yo decir más, estoy contento por eso, porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo. Yo me retiro, porque soy maderista, acuérdense: ¡Sufragio efectivo, no reelección!”, afirmó.