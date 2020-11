López Obrador encabeza el 195 aniversario de la Armada de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el 195 aniversario de la Armada de México, efeméride que marca el destierro del último reducto español en aguas nacionales que se negaba a reconocer la independencia de nuestro país.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México, el presidente de la república destacó los esfuerzos de la institución armada durante lo que va de la pandemia de covid-19 y la felicitó.

Reveló que al iniciar la emergencia sanitaria, tanto la Secretaría de Marina como de la Defensa Nacional fueron parte fundamental para diseñar y soportar la estrategia que haría frente a la situación.

Frente a esa circunstancia, el presidente compartió que un equipo de técnicos de la Secretaría de Marina se dedicó en los primeros momentos de la epidemia a reparar alrededor de 2 mil ventiladores que se encontraban descompuestos en diversos hospitales del país.

Al hacer uso de la voz, el almirante secretario José Rafael Ojeda Durán refrendó la lealtad de la armada de México al presidente de la República, a su investidura y al Ejército mexicano.

En seguida, el almirante coincidió con el general Luis Crescencio Sandoval González en que las fuerzas armadas no persiguen ningún poder.

“Le queremos expresar nuestro incondicional apoyo al ejército mexicano como compañero de armas, las fuerzas armadas como bien lo dijo el general Luis Crescencio Sandoval no anhelamos ningún poder y no tenemos ningún poder – como algunos lo han manifestado – tenemos disciplina y espíritu de sacrificio, lo que nos hace ser lo que somos: personas emanadas del pueblo para servir con valores y principios a México, que quede claro, servimos a México por convicción, no esperamos nada a cambio”, sentenció el secretario de marina.