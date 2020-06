López Obrador cuestiona a líder de Morena, “¿por qué no aguanta la austeridad?”

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, luego de que manifestó que se debe recurrir al financiamiento ante la crisis por el coronavirus y COVID-19. Le preguntó “¿por qué no aguanta la austeridad?”, si los funcionarios deben aprender “en la justa medianía”.

En conferencia mañanera desde Tabasco, López Obrador indicó: “Dicen que ya no aguanta el gobierno más austeridad. Me llamó hasta la atención porque lo dijo el dirigente de Morena; imagínense cómo estaban mal acostumbrados en general, era este una especie de enajenación donde no importaba que el gobierno gastará, se les olvidaba de que no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”.

“Dice ya no se aguanta la austeridad, si nosotros los servidores públicos, a diferencia de millones de mexicanos, tenemos garantizado un sueldo, llueva, truene o relampaguee, pandemia o cualquier otra calamidad; nos están dando un sueldo, nada despreciable. Entonces por qué no se va aguantar la austeridad, qué decía el presidente Juárez qué funcionario aprenda a vivir en la justa medianía”.