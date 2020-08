López-Gatell responde a López-Dóriga: “no conozco cubrebocas con dispositivos para tomar agua”

Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dijo esta noche que no conoce cubrebocas que tengan dispositivos para tomar agua, luego de que algunos periodistas, incluido Joaquín López-Dóriga, compartieran una fotografía en la que el funcionario federal hablaba con otra persona en un avión.

“Me llamo la atención que se le diera tanta importancia. Lo vi y no hay nada inquietante en ello. Quien vi que lo puso en su twitter fue el periodista Joaquín López Dóriga. Le escribí al licenciado López-Dóriga. Le dije: con mucho gusto te comento la situación, porque él habla de que estoy volando o violando los protocolos… En los aviones se requiere usar cubrebocas. La razón es obvia. El avión es un medio de transporte cerrado. El cubrebocas es un instrumento auxiliar y es de mayor utilidad en espacios cerrados”, explicó López-Gatell.

“Hay un momento durante un viaje en avión, cuando son superiores a 50 minutos, en donde a uno le dan agua. Es una necesidad humana consumir agua. Les recomiendo tomar dos litros al día. No conozco que existan dispositivos de cubrebocas que tengan la posibilidad de tomar agua. He visto algunos, pero son casi anecdóticos que tienen popotito. Yo no tenía uno de esos, yo traía mi cubrebocas verde que usé en San Luis Potosí y me lo quité para tomar agua”, agregó.

López-Gatell dijo que “estamos en una pandemia y creo que nuestra atención debe estar en el manejo de la pandemia y no en lo que hace una persona, aunque esté involucrada en el manejo de la pandemia. Hubo una respuesta positiva del licenciado López Dóriga, tenemos una buena relación. Me contestó enseguida. Mañana me va a entrevistar”.

El uso de cubrebocas en espacios cerrados y donde no se puede mantener la sana distancia es una medida útil para evitar contagios por COVID-19, ha señalado repetidas veces el Subsecretario Hugo López-Gatell.

En el día 82 de la nueva normalidad, en México hay 543 806 casos confirmados y 82 mil 786 sospechosos de COVID-19, informó esta tarde la Secretaría de Salud federal. En total se han registrado 599 mil 525 casos negativos, 59 mil 106 defunciones confirmadas y 371 mil 638 personas recuperadas.

A nivel nacional, 62 por ciento de camas de hospitalización general están disponibles y 38 por ciento ocupadas. En camas con ventiladores, 67 por ciento están disponibles y 33 por ciento ocupadas.

Fuente: Sin Embargo