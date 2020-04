López-Gatell llama a la unidad; pide mantener la calma y no atender controversias ante COVID-19

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respondió a la petición que el presentador de noticias Javier Alatorre, de TV Azteca, hizo sobre desobedecer las recomendaciones de la Secretaría de Salud para evitar contagios de COVID-19, dijo que las cifras que diariamente presenta son producto del trabajo de personal médico de todo el país y llamó a no atender a controversias que distraigan en la atención de la pandemia.

“Nos falta tiempo para esta epidemia, tenemos que conservar el ánimo, la fuerza, la claridad mental y espiritual para mantenernos todas y todos unidos. Cualquier controversia que pudiera ser accesoria, que pudiera ser un distractor de lo importante que es cómo actuar con una visión de Estado, esto involucra al sector público y privado, los tres órdenes de Gobierno, a todas y todos. Todas y todos tenemos un papel que cumplir en esta epidemia por el bien de todas y todos”, dijo en conferencia de prensa.

El funcionario pidió a la ciudadanía tener serenidad y consideró que la exaltación es normal ante la emergencia que vive el país, pero pidió evitar reaccionar de forma agresiva para no desestabilizar a más personas.

“Considero extremadamente importante que tengamos serenidad. No es raro, tampoco debería llamarnos a la preocupación que se exalten los ánimos, es una preocupación humana, los seres humanos frente a la incertidumbre, ante el miedo, hay quien tiene miedo, el miedo puede ser una reacción legítima, la ansiedad; entonces, se puede reaccionar de una forma agresiva. No pasa nada, pero hay que procurar que esto no ocurra porque si alguien reacciona de una forma agresiva o con ansiedad o con miedo puede propagar el miedo y estas reacciones emocionales que se conviertan en una adversidad, que desestabilice a unos y a otros y se pierda la claridad”, añadió.

Esta tarde, desde Palacio Nacional, un reportero cuestionó al Subsecretario qué opinión le merecen los señalamientos de Javier Alatorre, el funcionario defendió las cifras que diariamente presenta, dijo que son producto del trabajo del sector salud de todas las entidades.

“Este trabajo representa el esfuerzo de todos el Gobierno federal y en síntesis representa también el trabajo de todo el país, de todo el sector salud. Esta información que tenemos proviene de las unidades de salud, el personal de salud es quien genera esa información”, expuso.

López-Gatell Ramírez reiteró el llamado de la Secretaría de Salud a mantener la calma ante las semanas que restan para frenar la curva de contagios de coronavirus, enfermedad que hasta hoy ha causado la muerte de 650 personas.

“Gracias a todas y todos por mantenerse unidos, en orden, en calma y atentos a al tarea. Nos faltan todavía seis semanas de esta epidemia y la vamos poder enfrentar con éxito si mantenemos ese espíritu y ese buen ánimo”, indicó.

Anoche, Televisión Azteca llamó mentiroso a Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante el noticiero que conduce Javier Alatorre Soria, y pidió a los mexicanos dejar de hacerle caso al funcionario encargado de trasmitir la información relacionada a la pandemia.

“Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”, pidió Javier Alatorre.

Por estos hechos, la Secretaría de Gobernación apercibió a Televisión Azteca a externar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias establecidas por el Consejo de Salubridad General.

La dependencia adelantó que, si al televisora no lo hace, iniciará un procedimiento administrativo sancionatorio toda vez que tiene facultades para vigilar que las transmisiones de radio y televisión no violenten los derechos de terceros, como el derecho a la salud.

Antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó, en un mensaje en vivo desde Palacio Nacional, que el presentador Javier Alatorre, se equivocó, también pidió frenar el linchamiento político contra el comunicador.

“Tiene el derecho a expresarse, que viva la libertad, prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí (a la Presidencia) porque queremos que se respeten las libertad, que no haya autoritarismo”, expuso el Jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Alatorre Soria opinó esta noche que no se puede permitir que el miedo esté por encima de México y reconoció al Presidente Andrés Manuel “por su defensa de la democracia y la libertad”.

“Reconozco al Presidente Andrés Manuel por su defensa permanente de la democracia y la libertad. Él mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México”, escribió en Twitter.

Fuente: Sin Embargo