López-Gatell asegura que México libró tercera ola de contagios por Covid-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló este jueves que no se presentó una tercera ola de contagios de COVID-19 en México luego de Semana Santa.

“Recordarán que en anticipación a Semana Santa decidimos no avanzar en la vacunación a personal educativo para asegurarnos que no se presentara la tercera ola, y concentramos el esfuerzo de vacunación en la Megalópolis, las seis entidades federativas junto con la CDMX que tenían mayor riesgo de presentar esta tercera ola. Muy afortunadamente la tercera ola no se presentó”, apuntó en la conferencia matutina.

Debido a la situación pandémica, era obligación de las autoridades sanitarias del país informar esobre este posible riesgo de alza de contagios en dicha temporada con el fin de que la ciudadanía tuviera mayor cautela, explicó López-Gatell. Esto fue exitoso pues no hubo una tercera ola, aseguró.

El miércoles, México superó la cifra de 19 millones de dosis aplicadas de vacunas contra el virus.

El mismo día, México aplicó 604 mil 65 dosis de la vacuna, lo que estableció un récord en la campaña de inoculación, indicó López-Gatell más temprano este jueves.

Por: El Financiero