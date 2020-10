López-Gatell acusa a senadores opositores de ser un grupo minoritario con disonancia cognitiva

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, acusó este lunes a senadores opositores de padecer disonancia cognitiva tras la suspensión de su comparecencia en el Senado, programada para este día.

“Identificamos todavía un pequeño grupo de senadoras y senadores que no solamente son pequeños en número, sino representan una minoría social, es esta a la que nos hemos referido en varias ocasiones, que pareciera estar encapsulada en una serie de ideas fijas que se armó desde el inicio de la epidemia y no sale de ellas, está empeñada en mantener una misma visión”, dijo el doctor en Epidemiología.

“Hemos buscado un poco explicaciones a este fenómeno, con el mejor ánimo de buscar cómo hacerles llegar quizá elementos de información que eles ayuden a salir de ese enclaustramiento en el que se encuentran. Uno de los elementos que habíamos identificado es el proceso del duelo. Otro fenómeno de la mente humana (…) es la disonancia cognitiva”, continuó.

El funcionario federal dijo que dicho fenómeno sucede cuando se tiene una realidad que se contrapone con expectativas previas.

“Agradezco al Senado, a la Comisión de Salud y a los senadores porque su expresión refleja lo que algunos segmentos están teniendo como reto, como dificultad personal, para integrarse a la República”, detalló el funcionario federal.

“Muchas de estas ideas fijas sobre del uso de cubrebocas y la necesidad que ellas y ellos visualizan de ejercer la fuerza pública, hacer acciones coercitivas, usar la policía, la Guardia Nacional, lo han mencionando una y otra vez, parecieran estar en esta visión que hace disonancia cognitiva con la realidad social”, manifestó.

La comparecencia del subsecretario de Salud en el Senado de la República fue suspendida este lunes, luego de que se considerara que no hay las garantías para continuar ante ante reclamos de senadoras panistas.

“Al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia”, dijo Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud del Senado.

La Secretaría de Salud informó este día que ya son 83 mil 945 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Además, los casos confirmados ascendieron a 821 mil 045, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

Mientras tanto, los casos sospechosos con posibilidad de resultado de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 30 mil 325.

