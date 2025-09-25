Localizan a dos con reportes de desaparición; uno radicaba en EU

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, concluyó las carpetas de investigación iniciadas por los reportes de desaparición de dos masculinos tras dar con su paradero, uno de ellos radica en los Estados Unidos.

Ayer miércoles se localizó sano y salvo a Pablo Ezequiel B. C., de 40 años de edad en la comunidad de Memelichi, municipio de Ocampo, en su declaración manifestó que desde el 20 de septiembre salió a trabajar al municipio de Guerrero.

Mientras que, la persona de nombre Jaime Eduardo Z. V., de 33 años de edad, quien fue reportado ausente desde el 13 de noviembre del 2024, sus familiares informaron que se comunique con ellos desde los Estados Unidos, manifestándoles que se encuentra en bien.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.