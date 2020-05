Lo liberaron de prisión a causa del Covid-19, contrajo el virus por no respetar sana distancia y murió

El hombre cuya familia ingresó por la fuerza al Hospital ‘Las Américas’ en Ecatepec argumentando que habían pedido informes y no los obtuvieron, era un presunto exreo de nombre Alexis Arturo Guerrero.

De acuerdo con los reportes se hallaba interno en el penal de Ecatepec por robo con violencia, sitio del que salió con un brazalete localizador para permanecer en arraigo domiciliario.

Este brazalete permitió conocer que el hombre no respetó dicha indicación sino que salió de su domicilio en repetidas ocasiones, pese a las medidas de Sana Distancia y la orden de las autoridades.

Alexis Arturo ingresó al Hospital ‘Las Américas’ el 29 de abril a las 18:00 horas, de acuerdo con el GPS instalado en el brazalete. La noche del 1 de mayo sus familiares entraron por la fuerza al nosocomio y descubrieron que el exreo había fallecido bajo el diagnóstico de Covid-19.

”Los están matando, los están matando, ayer estaba bien, los tienen arrumbados”, se escucha decir a varias personas en un video que se ha viralizado en redes sociales.

En el material se observa que las personas que entraron por la fuerza descubren los cuerpos de otras personas que también fallecieron por coronavirus dentro de bolsas sépticas.

En entrevista, la madre de Alexis Arturo, María Dolores Carrillo aseguró que el Coronavirus no existía y que a su hijo le fue inyectada una enfermedad que acabó con su vida.

“Nada de que me lo den aparte, mi hijo estaba bien, tenemos una foto de que estaba bien anoche todavía. Entré a buscar a mi hijo, donde hay más de 20 muertos con su bolsa con cierre, destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si era mi hijo. Mi hijo estaba caliente, lo único que exijo es que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo, yo no quiero embolsado y que cenizas, quiero a mi hijo completo. Para la gente que estamos aquí, queremos que nos entreguen los cuerpos completos porque sabemos que no existe el Covid, a mi hijo me lo inyectaron yo creo que para matarlo”, aseguró la mujer.