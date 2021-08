Lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable: AMLO sobre consulta

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo contento con la consulta popular para determinar si se debía enjuiciar o no a ex presidentes, pues más allá de que el resultado sea vinculante o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable.

El mandatario felicitó a todos los que participaron en la consulta ciudadana, al ser el primera que se lleva a cabo constitucionalmente en la historia de nuestro país, y por ello marca el inicio formal y legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa.

“Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo y ayer fue realmente muy importante, ejemplar lo que se vivió en esta jornada, por eso mis felicitaciones a todos los que participaron y mi llamado a que los que no lo hicieron es que no dejen pasar la oportunidad de participar. La democracia no se agota en elecciones… eso corresponde como democracia representativa, pero no es la democracia plena… con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando”.

López Obrador criticó que hay quienes no quieren que el pueblo participe, opine y decida y por ello hablan de un fracaso en la consulta del domingo, en la cual ganó el sí al enjuiciamiento de ex presidente, pero tuvo cerca del 8 por ciento de participación, cuando el mínimo para que fuera vinculante era del 40 por ciento.

Sin embargo, el presidente puntualizó que más allá de esto, esta consulta sentará un hábito y una cultura que se heredará a las nuevas generaciones.

“Por eso estoy contento con los resultados de la consulta, además nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente, fue algo muy importante, trascendente, independientemente de que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable en ningún nivel, absoluto”.