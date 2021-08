“Así lo ordenó AMLO”: Ricardo Anaya recibe citatorio para audiencia en Reclusorio Norte y confirma exilio

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, informó a través de un video en sus redes sociales, que le acaba de llegar un citatorio para que se presente a una audiencia en el Reclusorio Norte.

“López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope”, dijo Ricardo Anaya.

Es así que para imputarlo por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, un juez federal lo citó para una audiencia inicial el próximo jueves a las 10 de la mañana.

Y es que la Fiscalía General de la República acusa al excandidato presidencial por el PAN de recibir sobornos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética.

El citatorio al panista lo giró un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

El sábado, Anaya denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere encarcelarlo y sugirió que saldría del país para evitar que le quiten sus derechos políticos.

Anaya aseveró que AMLO lo persigue porque le estorba para sus planes de sucesión en 2024: “le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, acusó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya persecución política contra el panista y le dijo que si es inocente no se ampare ni huya, sino que se defienda con pruebas de las acusaciones de corrupción.