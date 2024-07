Llaman priístas a no avalar «reelección absurda» de Alejandro Moreno

Un grupo de priístas, entre ex presidentes del partido, ex gobernadores y ex legisladores, llamaron a los integrantes del consejo político a reflexionar y no avalar una “reelección absurda” de su dirigencia nacional.

El grupo, integrado por figuras como Dulce María Sauri, Natividad González, Enrique de la Madrid y Pedro Joaquín Coldwell, entre otros, piden aplazar la Asamblea Nacional y que renuncie la dirigencia.

Rumbo a la Asamblea Nacional del PRI programada para el próximo domingo, en la que se proyecta aprobar la posibilidad de reelección de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, el ex diputado Fernando Lerdo de Tejada sostuvo que “la asamblea nacional no ha tenido el propósito de reflexionar acerca del futuro del partido, no ha tenido la intención de ver cómo se acerca el PRI más a la sociedad, no se ha planteado qué es lo que se requiere para fortalecer a sus militantes. Éste es un show completo, no es más que un engaño para cambiar los estatutos a fin de que Alito se pueda reelegir todavía por un periodo muy largo”.

Y al recalcar que Moreno Cárdenas “tiene una fama pública pésima, y ha perdido el mayor número de votos”, consideró que sus resultados “son malísimos” y advirtió: “No podemos aceptar que este personaje con pésima fama pública pretenda reelegirse”.

Sostuvo que Moreno Cárdenas ha “cooptado” a las dirigencias locales, con quienes ha hecho “acuerdos espurios” para que se mantengan en sus cargos, y alcanzar los apoyos suficientes para buscar reformar los estatutos.