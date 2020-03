Llama Ssa a evitar rumores y a disminuir el miedo por Covid-19

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población bajarle al miedo sobre el tema de la epidemia de coronavirus COVID-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sugirió no dejarse llevar por rumores, informó la Agencia Notimex.

Durante su participación en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el funcionario señaló que la dependencia detectó la propagación de rumores inducidos por la falsa información.

“En los últimos 2 días ha llamado la atención el fenómeno de desinformación, la cual sabemos que puede ser parte, por un lado, del miedo, que se contagia y de nada sirve, por el otro, es la propagación de rumores, un fenómeno que puede amplificarse por una respuesta de miedo y también puede ser inducido por desinformación dirigida”, aseveró.

Aludió a que incluso miembros del cuerpo legislativo han dado a conocer información imprecisa acerca del tema y pidió calma por anuncios sobre posible suspensión de eventos ante el temor de contagios.

“Destaco que estas oleadas de miedo también afectan a los altos dirigentes políticos y puede llevar a una consideración no adecuada de cancelación de eventos masivos. No es saludable que no se haga por una base técnica.

“Tenemos identificado el plan de que podría ser útil el cancelar eventos, pero debe hacerse de manera adecuada y con medidas técnicas”, afirmó López-Gatell.

Comentó que han recibido llamadas de directivos de universidades preocupados porque han considerado que el Gobierno federal no ha tomado las medidas necesarias para hacerle frente a este tema.