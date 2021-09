Llama PAN a integrantes de la LXV Legislatura a dejar de lado las posturas extremas, para construir acuerdos

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, en el Congreso de la Unión, el diputado Jorge Romero Herrera llamó a los integrantes de la LXV Legislatura a dejar de lado las posturas extremas y radicales, a fin de construir acuerdos.

“Nos hace falta neutralizar el debate, dejar un poquito de lado los extremos, las posturas radicalistas”, dijo en tribuna, durante la sesión de Congreso General, al fijar la postura de su bancada sobre la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura.

“Así como es radical o extremo, desde la visión de la oposición, decir que en este gobierno todo está mal, que todo es una desgracia, que todo ha sido un cúmulo de errores, es igual de radical o extremo, desde el punto de vista del oficialismo, decir que en este gobierno todo ha sido una maravilla y no habido ni un solo error. Detengamos esas posturas extremas. Si no lo hacemos, no nos vamos a poner de acuerdo nunca en nada”, argumentó.

“Acción Nacional propone encontrarnos en un punto medio, creíble, en un punto de equilibrio, a partir del cual podamos construir un nuevo diálogo”, abundó.

Romero Herrera afirmó que el PAN tiene coincidencias con los grupos parlamentarios de la mayoría, entre ellas acabar con los gobiernos de lujos y privilegios, y apoyar a los más desprotegidos.

Sin embargo, puntualizó que también tienen diferencias, ya que las y los legisladores panistas no están de acuerdo en que no se escuchen sus propuestas, y en lugar de ello sean sujetos de ofensas.

Dejó en claro que no apoyarán ninguna acción legislativa que pretenda vulnerar la división de Poderes o los contrapesos constitucionales. porque “ello abre el camino al autoritarismo de un país”.

Señaló que el Presidente de la República es un líder político al que las y los legisladores de Morena y partidos aliados le rinden lealtad política, y ello no es criticable, pero el problema “es cuando confunden la lealtad política con la obediencia ciega, pensando que el Presidente no ha cometido ni un solo error, cuando ese ser humano no existe ni habrá de existir jamás”.

Finalmente, dijo que el PAN tampoco puede coincidir con la política de polarización y división de la sociedad, alentada por el titular del Ejecutivo Federal con discursos que clasifican a los mexicanos.