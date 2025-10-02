Llama PAN a combatir a regímenes autoritarios

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, advirtió que los partidos demócrata-cristianos formarán un frente común contra los regímenes autoritarios de izquierda.

En la apertura del Foro América Libre convocado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), el dirigente opositor explicó que los de enfrente se están organizado para hacer creer a este planeta que existe una ola, una corriente de izquierda que se habrá de imponer.

«Para empezar», refutó, «eso no es verdad, por más que en uno u otro lugar pudieran venderse como de izquierda, pero siempre habremos quienes no creemos en los valores que esa izquierda populista y que vamos a hacer un frente común.»Vamos a tener un nuevo plan de acción y gritarle al planeta y a este continente que aquí también nos reunimos para ponernos de acuerdo».

Ante dirigentes, dijo que las naciones demócrata-cristianas tendrán que reagruparse para dar la pelea contra el autoritarismo.

Información de Agencia Reforma