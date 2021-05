Llama AMLO a que elecciones del 6 de junio sean pacíficas: “que no se caiga en ninguna provocación”

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los mexicanos para que se haga valer la democracia en el país de manera pacífica en las elecciones del próximo 6 de junio.

“Que no se caiga en ninguna provocación. Es un llamado a todos los mexicanos (…) a todos y a todas que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia”, dijo.

“Esperar a que el pueblo decida, y si así nos seguimos comportando en el futuro, y va a hacer un hábito la democracia, una actividad normal”, argumentó.

El mandatario mexicano recordó que este miércoles terminan las campañas electorales en México, por lo que instó a los periodistas en la mañanera a que este jueves y viernes no se hablen de cuestiones políticas-electorales.

“En esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y serenidad, que no nos metamos a esto, ojalá que no me pregunten de este tema, que no se mencione a personas”, dijo.

“En el fondo, lo que quiero plantear es que debemos de hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, el acuerdo que firmamos con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a algún partido o candidato”, recalcó.

El jefe del Ejecutivo federal expresó su deseo de que las elecciones en México se lleven en paz este próximo 6 de junio.

“Que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos, que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo, de manera libre, nada de acarreos, nada de ratón loco, nada de que voten los finados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de casillas, nada de violencia, en especial que las elecciones transcurran en paz”, refirió.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el próximo 6 de junio, cuando casi 93.5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y mil 900 Ayuntamientos.