Llama AMLO a gobernadores y fiscales a no maquillar cifras

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se encontraron “deficiencias y simulación” en los reportes de la incidencia delictiva que ofrecen los estados, debido a que no reportaron todos los delitos. En su conferencia matutina en Palacio Nacional anunció que, como resultado de una auditoría, en los próximos días se firmará un acuerdo con los mandatarios y fiscales estatales para dar un nuevo formato a los informes.

“Vamos a tener un acuerdo con los gobernadores y a invitar a las fiscalías para aclarar este tema, que los datos que se manejen sean creíbles, ciertos, porque no se estaban reportando todos los delitos… queremos llegar a un acuerdo de una nueva metodología”.

El titular del Ejecutivo federal explicó que no es un problema grave en todas las entidades, pero se entregará un informe sobre cada caso y cuáles tienen más problemas en el reporte al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Anticipó que se detallarán los resultados de la auditoría y por qué se determinó que había manipulación de datos. “¡Basta de engaños y de simulación, de maquillaje de cifras! Les vamos a presentar todo el estudio, el trabajo… y es por lo mismo, transparencia, honestidad, apego a la verdad”, dijo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que con los nuevos acuerdos a nivel nacional se vigilará que no se maquillen cifras, pero también que haya un correcto uso de recursos públicos, ya que muchas veces, sobre todo en los municipios, se desvían las aportaciones federales. “Actualmente se está destinando del fondo de aportaciones solo 20 por ciento a tareas de seguridad pública en general, según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación; hay casos en los que un presidente municipal ha pagado con cargo a este recurso el patrocinio de una fiesta estudiantil de la que fue padrino”.

PRECISIÓN DE LA SEDENA

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aclaró que el coronel a cargo del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) nunca estuvo en el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, porque coordinó los esfuerzos desde la Ciudad de México. Afirmó que ya se implementan las medidas necesarias para garantizar la integridad física del militar, después de que dio a conocer su identidad el pasado jueves; precisó que el responsable del operativo en campo y al que el cártel de Sinaloa intentó sobornar con 3 millones de dólares fue otro, del cual “no pueden dar el nombre” y está bajo investigación de la fiscalía militar. Ante los señalamientos de que se pudo haber puesto en riesgo la vida del coronel identificado y su familia, autoridades del Ejército confirmaron a MILENIO que ya se implementan las medidas necesarias para garantizar su integridad física. Al respecto, López Obrador dijo que ni el coronel a cargo del grupo especializado ni el que estuvo en el operativo en campo están solos, porque “somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad”, aunque consideró que todos los funcionarios corren riesgos. “Somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, todos. Desde luego que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios; el que nada debe, nada teme, aún en esas circunstancias.

“En este caso se trata de un oficial que es el coordinador de estas operaciones, pero su jefe jerárquico es el secretario de la Defensa y también el Presidente; o sea, no es él, es el secretario y el Presidente. Y va a tener la protección que tenemos todos”, expresó.

El tabasqueño insistió en que detener las acciones en Culiacán contra el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fue la mejor decisión, pero que también se debe reconocer que hubo errores.

“Claro, hubo un exceso de confianza, eso es lo que se podría decir, pensaron que no iba a suceder lo qué pasó; afortunadamente se actuó rápido y bien. La gente en Sinaloa sabe bien que lo que se hizo fue lo correcto”.

El Presidente sostuvo que los hechos en Culiacán marcan un parteaguas en la política de seguridad pública y pidió un año para demostrar resultados, “para que el país cambie por completo”.

“Nosotros mantenemos invariable nuestra postura acerca de que actuamos bien, de que se evitó la pérdida de vidas humanas y de que este hecho marca un antes y un después en la política de seguridad. Ya no es la guerra, ya no es el uso de la fuerza, la confrontación, el aniquilar, el exterminio, el ‘mátalos en caliente’.

“Es pensar en salvar vidas y en lograr la paz y la tranquilidad en el país con otros métodos. Desde luego no es fácil hacer esta transición, esto es un proceso de transformación que se está llevando a cabo, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es un proceso de transición”. Finalmente, Durazo descartó filtraciones en el operativo y aclaró que los integrantes del cártel de Sinaloa comenzaron a generar violencia desde antes de que entraran a la casa de Ovidio porque el hijo del capo les estuvo informando en todo momento.

“En Culiacán tuvimos conocimiento, por el personal que participó en el operativo, que desde dentro del inmueble controlado había —obviamente— comunicación con los enlaces criminales de fuera; consecuentemente, no estimamos una filtración, sino una comunicación desde quienes estaban dentro del inmueble con sus vínculos en el exterior”. Sobre si Ovidio continúa en Sinaloa, el gabinete indicó que avanza el trabajo de inteligencia sobre este presunto delincuente.

Y ADEMÁS HALLAN 144 KILOS DE DROGA EN CULIACÁN

Elementos de la Guardia Nacional, apoyados por binomios caninos, incautaron 144 kilos de aparente metanfetamina en una empresa de paquetería y mensajería de Culiacán, Sinaloa.

La droga fue detectada durante revisiones aleatorias al establecimiento, donde ejemplares caninos entrenados alertaron de botes de plástico que tenían como destino un domicilio en Nuevo León.

