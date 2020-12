Llama AMLO a extremar cuidados y no hacer fiestas por temporada navideña, pero descarta medidas restrictivas

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los mexicanos, principalmente a los que habitan Ciudad de México, para evitar un repunte de contagios ante la pandemia de COVID-19, por lo que exhortó a no realizar fiestas y mantener un contacto telefónico con familiares y amigos.

“Un llamamiento respetuoso (…) para invitarlos a que en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones por la virgen de Guadalupe, las posadas, la esperan del año nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos, actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia sigue dañando, causando estragos y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos. El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda, puede parecer utópico, romántico, pero como siempre lo he dicho y lo sostengo: prohibido prohibir; creo más en la libertad y en el convencimiento que en la imposición y la fuerza”, dijo desde Palacio Nacional.

En lo que se refiere a la Ciudad de México, López Obrador pidió que: “No salgamos a la calle si no hay nada importante que hacer”, le propone a los capitalinos en este mes de diciembre.

Estos son los 10 puntos del presidente para cuidarse en las fiestas decembrinas

1) No salir a la calle a menos que sea necesario

2) Guardar siempre la sana distancia

3) Comunicarse por teléfono o videollamadas

4) Estar solo con la gente con la que se habita en casa

5) No hacer fiestas

6) Si se presentan síntomas COVID-19 (dolor de garganta, de cuerpo, de cabeza, tos, fiebre) llamar al 56 58 11 11 en CDMX y al 911 en el resto del país

7) Si se tienen síntomas hacerse la prueba en los kioskos de CDMX y el interior del país

8) Acudir a las clínicas, hospitales o centros de salud para recibir atención.

9) Dejar los regalos de navidad para otro momento