Líderes de protestas no trabajan en la Policía Federal, afirma AMLO

Tras el amago de elementos de la Policía Federal de ir a un paro nacional y mantener sus protestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes lideran las protestas “no trabajan” en dicha corporación.

En conferencia, en Palacio Nacional, el mandatario comentó que es posible que haya faltado información a los uniformados, situación aprovechada por “gente de fuera” para impulsar las manifestaciones.

“Cuando hablo de mano negra es que quienes dirigían ayer el movimiento, no trabajan en la PF. Puede ser también de que haya faltado información a los elementos de la PF y que llegan gente de fuera, con otros intereses, y les dicen: ‘ya te van a correr, te van a quitar tu sueldo, tus prestaciones, te vas a ir a vivir a un cuartel’”, dijo.

Reiteró que aun con el mandato que indica que en 18 meses desaparecerá la Policía Federal, se tomó la decisión de no despedir a uniformados, sino mantenerlos y respetar sus derechos laborales.

Aclaró que los elementos de PF que deseen inscribirse a la Guardia Nacional, que es voluntario, lo pueden hacer ajustándose a las normas sobre las características y requisitos que deben cumplir quienes ingresen al nuevo cuerpo de seguridad.

Ejemplo de ello, mencionó, es que en la Secretaría de Seguridad Pública ya opera un sistema para suplir a las agencias privadas que daban servicios de seguridad, por lo que los federales que quieran ingresar a éste lo pueden hacer, pues “no se va a despedir a nadie, no se quita ninguna prestación laboral”.

Aclaró que quienes no quieran ingresar a la Guardia Nacional no serán despedidos, ni se les quitarán derechos laborales, atención médica, jubilación, entre otras prestaciones, sino que conservarán su empleo.

“Hay mala fe en el movimiento, pues estamos trabajando en la homologación de sueldos y prestaciones, de modo que no hay motivo de fondo, pero también somos libres y podemos manifestarnos y protestar, lo único es que se cuide que no se afecte a la población y que no haya violencia”, aseveró López Obrador.

El presidente reiteró esta mañana que la Policía Federal estaba “echada a perder” y hay registros de actos de corrupción en la misma, por ello, para el ingreso a la Guardia Nacional se cuida que quienes estén dentro cumplan con determinados estándares.

López Obrador anunció que a las 11:00 horas el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, presentará un informe sobre los actos de corrupción en la PF y denuncias en contra de ésta.

“Ya ordené una investigación a fondo y se den a conocer las denuncias presentadas de corrupción y se investigue más sobre el manejo de la PF”, aseguró.

Sin dar más detalles, explicó que, ejemplo de las irregularidades en la corporación, es la denuncia por la compra de un equipo que en el mercado cuesta entre 600 y 800 millones de pesos, pero que fue adquirido por más de 2 mil millones de pesos.

“Estaba descompuesta y muy echada a perder esta corporación. Fue buena medida la medida de crear a la Guardia Nacional”, afirmó el presidente.