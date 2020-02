Líder de los empresarios del país defiende la “cena de los cachitos”: Antes pasaba en lo oscurito, dice

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, se congratuló de la reunión que dirigentes patronales sostuvieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y negó que les hubieran pasado la “charola” para adquirir boletos de la rifa del valor del avión presidencial.

Incluso destacó que la reunión se hubiera llegado a la vista de todos y no como antes que ocurría en “lo oscurito”.

“Yo celebro que lo hayan hecho a La Luz del día, que todo mundo esté enterado. Estas reuniones ya se habían hecho en el pasado, y simpre en lo oscurito, y se les pedía dinero a algunos, y en los oscurito. Aquí fue abierto y el que quiso, lo hizo; y el que no quiso, no lo hizo”, señaló tras la conclusión del Consejo Nacional del CCE.

Para el titular del CCE, en ningún momento se les pasó la charola, como se había especulado en redes sociales.

“A mí no me pasan ninguna charola. Yo no sentí que me pasaron alguna charola”, abundó.

El pasado miércoles 11 de febrero, al menos 150 empresarios acudieron a Palacio Nacional.

En el acto, el Presidente López Obrador les pidió su colaboración para que adquirieran una cierta cantidad de boletos de la rifa del valor del avión presidencial.

Al respeto, Salazar Lomelín destacó que la invitación a los asistentes fue persona y ningún fue en nombre o representación de un conjunto de empresarios.

“La invitación fue personal, no fueron las organizaciones, el que quiso fue”, recordó.

Incluso dijo que el mandatario no los obligó a adquirir una cierta cantidad de boletos.

“Había 150 personas y sólo 75 cooperaron. Así de nieto fue, el que quiso lo hizo, y el que no quiso no lo hizo”.

En su caso, adelantó que compara un boleto con el que pretende ganarse uno de los 100 premios de 20 millones de pesos.

“Tu podías poner menos, estaba abierto a que dijeras ‘yo voy a poner eso’. Yo no tengo boletos, voy a comprar un boleto porque quiero sacarme los 20 millones de pesos, a lo mejor compro más de uno”, finalizó

Fuente: Sin Embargo