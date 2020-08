Leona Vicario también dio dinero y no la grabaron: Beatriz Gutiérrez

Este viernes en la Inauguración del Paseo de las Heroínas, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, tocó el tema de forma indirecta sobre el escándalo de los videos de su cuñado Pío, quien presuntamente recibió fajos de billetes para apoyar su campaña cuando él era candidato, por parte de David León, quien era operador político del estado de Chiapas, y actualmente es un funcionario cercano a la 4T.

“Todas las mujeres que nos precedieron nos han dado mucho, incluido el dinero, aportaciones económicas, antes no se les podía filmar, ahora se les pueda filmar pero hay millones de personas que a lo largo de estos 200 años y hemos apoyado felizmente a la causa, muchísimas mujeres y hombres que hemos dado todo lo que tenemos, inteligencia, palabras, dinero, zapatos, comida como nuestras ancestras”, dijo la no primera dama.

“Debemos sentirnos muy orgullosas porque todo esto ha sido motivado por una causa, no es por el interés personal, como en el principio fue lo fue la Independencia, después la Guerra de Reforma, la restauración de la República y todos los intentos de invasión y la resistencia de mujeres que cuidaron sus casas, hijos y familiares hasta el día de hoy. Creo que hasta el día de hoy no hay ninguna mujer que pueda no sentirse orgullosa de aportar hasta dinero para fortalecer una causa que hoy nos mantiene felizmente diciéndole al mundo entero, somos una nación independiente, digna, democrática y libre”

“Me siento muy contenta de que vamos a develar la estatua de Leona Vicario, porque ella es un ejemplo de la mujer que arriesgó todo para enviar mensajes, para confrontar ideas con personajes independentistas y que también dio dinero y no la grabaron, me gustaría ver el video cuando ella daba dinero para que todos pudieran comer en los campamentos y luchaban por la independencia”.

“Es una reacción normal legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos que acabar con la corrupción del país, como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso de Lozoya que ha implicado a ex presidentes, legisladores y funcionarios públicos.