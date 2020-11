Le recuerdan a AMLO que prometió sistema de salud “igual al de Dinamarca”

Varios usuarios en redes sociales recordaron la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la que prometió que México tendría un sistema de salud pública igual que el de Dinamarca el primero de diciembre.

A través de Twitter, los internautas publicaron memes haciendo referencia a la declaración que realizó el presidente AMLO en enero de este año.

Incluso, el expresidente Felipe Calderón se unió a la ola de mensajes y publicó ‘falta poco’, respecto a la fecha que dio como plazo el Ejecutivo federal para mejorar el sistema de salud público en México.

Los usuarios señalaron que el sistema de salud mexicano aún tiene deficiencias muy notables para estar a la par de países como Dinamarca.

Fue el 8 de enero cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México tendría un sistema de salud como el que tiene Dinamarca o Canadá.

“El compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, porque no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción”, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En ese momento el presidente reiteró que todas todos los mexicanos tiene derecho a la salud gratuita.

“Si yo estoy enfermo, ¿Cómo no me van a curar? ¿No me van a atender sólo porque no tengo para pagar, me voy a morir? Es muy injusto eso. (A mí) Me dio un infarto, tuve la suerte de que estaba a 10 minutos de un hospital y me salvaron por eso. Le pasa lo mismo a una persona…y no hay la medicina para prepararlo y que alcance a llegar en una ambulancia, entonces queremos que ahí esté el medicamento, el especialista: es el derecho a la salud y poner todo el énfasis en la prevención y en el primer nivel de atención médica”, refirió.

La declaración del presidente se dio tras los cuestionamientos que recibió a raíz de la renuncia del director del Seguro Social, Germán Martínez, quien denunció “una enorme corrupción” en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El presidente recalcó que el compromiso de su administración es que lleguen los medicamentos, “como llega la Coca Cola… a todos lados”.

A principios de enero, inicio operaciones el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual suplió al Seguro Popular que operó en los dos sexenios anteriores.

AMLO explicó que la principal diferencia de este programa con su antecesor es que no hace falta que las personas se inscriban para recibir la atención médica, pues todo el pueblo tendrá derecho a atención y medicamentos gratuitos.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones los padres de niños con cáncer han denunciado el desabasto de medicinas que hay en el país, para que los menores puedan enfrentar la enfermedad.

Los padres de niños con cáncer que llevan más de dos años luchando con las irregularidades en los tratamientos advirtieron que esta situación podría cobrar muchas vidas

De acuerdo con las autoridades de salud, el abasto de medicinas para el cáncer se regularizará hasta enero y abril del próximo año.

Ayer, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió suspender la ampliación del Instituto Nacional de Pediatría que crearía nuevos espacios para la consulta y atención a niños con cáncer, los que requieren trasplantes, quimioterapias, cuidados paliativos y terapias intensivas.

Además México se encuentra en una crisis de salud por la pandemia causada por el virus de Sars-Cov-2.

Pese a que el presidente López Obrador ha defendido la estrategia de su gobierno para atender la pandemia de COVID-19, México ya superó las cien mil defunciones por la enfermedad.

“Nos heredaron un sistema de salud totalmente destruido, en muy poco tiempo creamos una infraestructura para atender a los enfermos y que se tomaron medidas acertadas cuando se llamó a la gente a que se cuidara en sus domicilios”, dijo.