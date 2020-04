Las pruebas rápidas en México no son competentes para detectar el COVID-19, informa López-Gatell

No hay pruebas rápidas competentes para detectar el COVID-19, informó esta noche Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Hay información que no es correcta. Se ha dicho en redes y medios que Alemania estaba usando pruebas rápidas, se decía que la consecuencia era un control de la pandemia. La presión era fuerte. Se preguntaba por qué México no usaba pruebas rápidas. Nos dimos a la tarea de establecer contacto con autoridades alemanas. Hablamos con el instituto Robert Koch en Alemania”, expuso el funcionario desde Palacio Nacional.

“El director nos verificó que Alemania no utiliza pruebas rápidas. Nos dijo que Alemania no tiene reconocida a ninguna prueba rápida como útil”, añadió.

López Gatell dijo que también se consultó a autoridades y expertos en Estados Unidos y Canadá. En ninguno de los dos países se ha acreditado alguna prueba rápida.

“No hay pruebas rápidas útiles en este momento, señaló López Gatell. No hay pruebas rápidas competentes. Ni México ni otros países tienen resistencia a usarlas, pero si no son competentes, no las vamos a usar”, añadió.

En las últimas 24 horas, en México se registraron ocho muertes por coronavirus, informaron autoridades esta noche.

Hasta ayer, se habían registrado 29 muertes. Hoy ya van 37 víctimas del virus que se originó en Wuhan, China.

Además, en el país se han confirmado mil 378 casos, se investigan 3 mil 827 sospechosos y se han descartado 7 mil 073.

Las 37 personas que han muerto por el COVID-19 padecían diabetes, hipertensión o obesidad, indicó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, desde el Palacio Nacional

