Las mujeres trabajan el triple que los hombres y no reciben remuneración en casa

El valor económico promedio del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados de la mujer mexicana es equivalente a 5,000 pesos al mes, monto que recibirían como sueldo si realizaran labores similares en el mercado, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico no Remunerado de los Hogares.

El aporte económico de las mujeres es casi el triple del aporte de los hombres (1,870 pesos al mes) y subiría a 5,330 pesos al mes si ella viviera en zonas rurales y a 6,350 pesos al mes si la mujer estuviera casada.

Según el Inegi, las mujeres mexicanas aportan 75 por ciento de los 5.5 billones de pesos del valor económico de todas las actividades domésticas no remuneradas en los hogares, monto que equivale al 23.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Este último valor es superior al aporte de las principales ramas de la economía, tales como comercio (18.8 por ciento del PIB), la industria manufacturera (17.3 por ciento del PIB) y los servicios inmobiliarios (9.7 por ciento del producto.

Dentro de la distribución de la carga de trabajo de los hogares, las mujeres en conjunto trabajan más horas que los hombres, con 3,343 millones de horas a la semana, frente a ellos que tienen 2,722 millones de horas a la semana.

Sin embargo, las mujeres destinan más tiempo a labores domésticas, con 64.3 por ciento del total, y apenas un 33 por ciento a actividades laborales de mercado.

Esta relación se invierte en los hombres, quienes trabajan en el 72.4 por ciento de su tiempo, mientras que sólo destinan 24.3% del mismo a labores domésticas no remuneradas en sus hogares.

EN MÁXIMOS

El 23.5 por ciento del PIB que equivale el trabajo doméstico no remunerado es la proporción más alta desde que el Inegi inició la medición en 2003.

Según el instituto, este monto se puede interpretar también como el ahorro que generan los miembros del hogar, principalmente las mujeres, al realizar trabajos domésticos y de cuidados, puesto que es un gasto que no se destina a otras personas para que realicen labores similares.

Asimismo, destaca que este valor no es parte del PIB justamente porque no es remunerado, es decir, es un valor agregado que en la práctica no se realiza.

La distribución del valor económico del trabajo doméstico por actividades se da de la siguiente forma: los cuidados y apoyos representan 29.7 por ciento del total; la alimentación, 18.2 por ciento; la limpieza y el mantenimiento de la vivienda, 18.1 por ciento; la ayuda a otros hogares, 10.8 por ciento; las compras y administración del hogar, 9.8 por ciento; y la limpieza y cuidado de la ropa y el calzado pesa 6.7 por ciento del total.

Fuente: Excélsior