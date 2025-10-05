Las frases más destacadas de Sheinbaum por su primer año

Un año después de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en el Palacio Nacional, ahora en su aniversario, reafirmó su liderazgo desde su llegada al poder, cambiando la historia de México.

En esta ocasión su discurso ha vuelto a resonar con frases que resumen la visión que tiene para el pueblo mexicano.

¿Qué temas mencionó Claudia Sheinbaum?

En su informe Sheinbaum realizó una rendición de cuentas a México, destacando temas de desarrollo y avance bajo su mandato.

Asimismo, refrenda el movimiento que ha ido construyendo con los años, demostrando su determinación y esfuerzo por el cambio.

Entre sus principales objetivos Sheinbaum destacó los logros obtenidos en los distintos sectores como de educación, vivienda, salud, bienestar obras públicas, entre otros.

¿Cuál es la importancia del aniversario?

El aniversario de la Presidenta, tiene un peso tanto simbólico como político ya que no es solo una fecha en el calendario, sino que también es una oportunidad para demostrar su compromiso con los ciudadanos.

Este año marca el primer corte de gobierno de Sheinbaum para presentar los avances que ha logrado desde su toma de protesta.

Es así como esta ceremonia, se convierte en un recordatorio del avance que se ha transitado en el movimiento de Morena y la Cuarta Transformación, siendo Sheinbaum, la primera mujer que ocupa el mando del país.

Las mejores frases de Sheinbaum en mensaje a un año de gobierno

«No camino sola, no gobierno sola, el nuestro es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo»

«Se han empeñado en que rompamos con AMLO, pero eso no va ocurrir. AMLO es y será siempre un ejemplo de honestidad, nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios y su presidenta tampoco lo hará»

«Por más duras que sean las presiones, nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México»

«Quien traiciona al pueblo, quien roba al pueblo, enfrenta la justicia»

«Este logro (reducción de la pobreza) no lo podrán borrar, ni las campañas de odio, ni la mentira, ni la calumnia, es un hecho irrefutable»

«En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo, se respetan los derecho humanos, se practica la mayor liberta de expresión de la historia, no existe la censura y todos los poderes son elegidos por el pueblo de México»

«Se terminó la era en el Poder Judicial del nepotismo, de la corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y de justicia para todas y todos, un verdadero estado de derecho»

«México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo, somos un país libre e independiente y soberano»

Con información de Milenio