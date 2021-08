“Las Chiquirrucas”, los que humillaron al migrante, serán investigados en Jalisco

La Fiscalía del estado de Jalisco informó este martes que inició una investigación contra cuatro “influencers” por supuestos actos de discriminacion y violencia contra un migrante que buscaba ayuda en un albergue en la ciudad de Guadalajara, capital de la entidad.

“Desde que se supo del hecho se decidió iniciar carpeta de investigación de oficio, es entendible no tenemos una denuncia dado que a este joven, en situación de calle, primero tendríamos que localizarlo y no va a ser sencillo, pero la investigación va a seguir su curso”, dijo el fiscal Gerardo Octavio Solís en conferencia de prensa.

El pasado domingo un grupo de jóvenes transmitieron en vivo desde sus redes sociales un video afuera del albergue FM4 Paso Libre en el que ofrecían 500 pesos (unos 25 dólares) a un migrante a cambio de tocarle los genitales, denunció esa organización defensora de derechos humanos en sus redes sociales.

Migrantes cruzan Jalisco. Foto: Cuartoscuro.

“La persona migrante accedió y luego de este tocamiento el grupo de amigos se retiró en medio de burlas expresando que el billete era falso e invitando a todos sus seguidores a ir a la casa del migrante cuando quisieran un migrante”, reveló la organización en un comunicado.

La organización FM4 junto con la Casa del Migrante en Saltillo (norte de México) repudiaron estos actos que buscan el entretenimiento a costa de denigrar a las personas que van de paso por el país.

“Condenamos que el abuso y la burla contra uno de los sectores más vulnerables del país, que son las personas migrantes y que este, se convierta en un tema de diversión para los llamados ‘influencers’ y (…) para las personas que los siguen”, expresaron.

Rechazaron que la necesidad económica en la que prevalecen los migrantes en México sea aprovechada por cualquier persona para violentar sus derechos y su dignidad o para “monetizar su sexualidad”.

La Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco se pronunció este martes acerca de estos hechos y aseguró que pueden ser considerados como un acto de discriminación, de conformidad con la legislación federal y estatal aplicable, por lo que colaborarán con la fiscalía para sancionar a los responsables.

“Están en coordinación las áreas correspondientes de la Fiscalía estatal para emitir la opinión técnica correspondiente en materia de discriminación que motivaron los hechos, para acompañar los procesos de oficio y las investigaciones, poniendo especial énfasis en las garantías de no repetición”, indicó la dependencia en un comunicado.

EL CASO

Integrantes del grupo de “influencers” “Las Chiquirrucas”, señalados por haber ofrecido dinero a un migrante para que se dejara tocar los genitales mientras lo filmaban, llevan tiempo aprovechándose de los más vulnerables, de acuerdo con el testimonio de uno de sus exmiembros y las asociaciones que los denunciaron por el caso en Jalisco.

“Sé que estoy involucrado en esto por acciones del pasado. Esto no quiere decir que esté o estuviese de acuerdo con que pasaran en ese momento, pero mi ignorancia me llevó a no hacer nada”, dijo Charlie de Aguinaga, quien perteneció al grupo referido, pero que no formó parte del ataque al migrante.

“Ya no me representan. ‘Chiquirrucas’ ya no forma parte de mi forma de pensar actual, no forma parte de mi persona al día de hoy”, añadió en un video compartido en redes sociales.

La Casa del Migrante de Saltillo y la asociación Dignidad y Justicia en el Camino (FM4 Paso Libre) denunciaron a un grupo de jóvenes, denominados “influencers”, por pagar a un migrante para que se dejara tocar sus partes íntimas mientras lo filmaban.

“Exigimos que en la vida pública y privada las personas no se aprovechen de las necesidades económicas de los migrantes y refugiados para satisfacer sus necesidades sexuales o de rating”, señalaron en un comunicado conjunto.

De acuerdo con las asociaciones defensoras de migrantes, fue el domingo 8 de agosto cuando desde la cuenta de Instagram @laschiquirrucas, seguida por casi 31 mil personas, se trasmitió un video en vivo en el que el grupo de jóvenes, en el que estaban @jcvillalobosjc, @feeriveraaa y @el.muneco.acosta, filmó al exterior de la organización de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas Dignidad y Justicia en el Camino A.C. en Guadalajara, Jalisco. En las escenas captaron a un migrante, a quien le propusieron que se dejara tocar los genitales a cambio de un billete de 500 pesos.

Ante la propuesta, la persona migrante accedió y luego de que ocurriera el tocamiento, el grupo de amigos se marchó burlándose, pues dijeron que el billete que le dieron al hombre era falso.

“Hacemos un llamado a los miembros de la cuenta @laschiquirrucas a respetar a todos los sectores de la población, en especial a los más vulnerables, recordándoles que los privilegios económicos y la fama con la que viven no pueden ser justificación para el abuso, la burla y la falta de respeto a la comunidad vulnerable que habita o transita por Jalisco y todo México”, dijeron las asociaciones en el comunicado.

Luego de la denuncia, la cuenta desde la cual se trasmitió la agresión al migrante fue puesta en privado.

Hasta la tarde de este martes 10 de agosto, autoridades de Jalisco no se han pronunciado al respecto. La noticia, sin embargo, ya ha provocado indignación entre usuarios de redes sociales.

“Rechazamos que las Casas para Migrantes de todo el país sean tomadas como lugares en donde la necesidad económica de las personas incite que ciertos grupos moneticen la sexualidad de las y los migrantes, ya que, cuando no existen condiciones de igualdad y la necesidad de sobrevivir es extrema, se configura un abuso con implicaciones éticas de comportamiento”, señalaron las organizaciones que denunciaron los hechos.

Condenaron que el abuso y la burla contra uno de los sectores más vulnerables del país, que son las personas migrantes, se convierta en un tema de diversión de las personas que siguen a los implicados.

De acuerdo con las asociaciones, no es la primera vez que desde la cuenta citada se exhiben ese tipo de abusos. En otras ocasiones se habrían compartido conductas clasistas y de abuso contra los más vulnerables.

“Como organizaciones de derechos humanos, respetamos y abrazamos todas las preferencias sexuales y expresiones sexo genéricas pero no toleramos el abuso o la utilización de los cuerpos de otras personas en base a una situación de necesidad económica extrema”, añadieron.

Fuente: Sin Embargo