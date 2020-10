Lamenta AMLO toques de queda en Europa para frenar pandemia: “nuestro pueblo es obediente, responsable, consciente”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está en contra de tomar medidas como los ‘toques de queda’ para frenar la pandemia de COVID-19, como sucede en otras partes del mundo.

De acuerdo con el mandatario, se debe convencer a la ciudadanía para aplicar las recomendaciones sanitarias de las autoridades, en vez del uso de la fuerza.

“Los toques de queda son para ponerse por encima como autoridad, ver a los ciudadanos como menores de edad, como que no entienden y ni modo, sólo es a fuerza. No, no. Yo lamento que se aplique eso en Europa. Ni en los peores momentos de Europa habían esos toques de queda”, manifestó el presidente en su conferencia de prensa matutina.

“Para un conservador, eso es ‘mole de olla’. Eso les encanta, les fascina. Todo lo que es mano dura, dictadura y si no la mano dura, la mano blanda, pero autoridad. No, confiar en la gente. Nuestro pueblo es obediente, responsable, consciente. Un pueblo que fue capaz de decir ‘basta’ y ejemplo a nivel mundial. Bajamos completamente el nivel de la pandemia, el número de contagios y eso nos permitió levantar el sistema de salud”, dijo López Obrador.

México reportó ayer un total de 901,268 y las víctimas fatales subieron a 89,814.