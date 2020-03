Lambiscones les dijo Porfirio Muñoz Ledo a los diputados de Morena

El diputado Porfirio Muñoz Ledo acusó “hipocresía” en la bancada de su partido Morena, pues le ofreció respaldar su reserva a la reforma al artículo 4 de la Constitución, pero sólo tres de su grupo parlamentario lo apoyaron.

“Es infamante que en esta Cámara sólo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe”, dijo al recordar que como presidente de la Permanente, en enero, se rechazó que tomara la palabra.

“Me voy, que quede aquí, y no les dejaré pasar una más. ¡Hipócritas¡”, dijo a los legisladores de la 4T, al abandonar el salón de plenos bajo las porras de la oposición: “¡Por-fi-rio¡, ¡Por-fi-rio¡”.

El morenista, quien ha criticado la política migratoria del gobierno federal, acusó que “hay cosas misteriosas alguien diría que fantasmas; se tomó la votación de mi reserva y resulta que tuvo enorme mayoría en contra. He hablado con todos mis compañeros que dicen que votaron a favor” explicó.

De inmediato se rió el diputado Ignacio Campos Equihua, quien apareció en la pantalla, detrás de Muñoz Ledo, aunque al final de la protesta aplaudió ésta.

Agregó el morenista: “particularmente los de mi partido, tengo entendido que sólo 3 votaron a favor”.

“No es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T”, advirtió Muñoz Ledo, a quien homenajea su bancada, pero tiene en la congeladora al no aceptar sus propuestas.

