Labor de ediles es parte del gobierno transformador: Sheinbaum

Ciudad de México. Frente a la mayoría de los presidentes municipales y de todos los gobernadores del país que se reunieron en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor de los ediles como parte “de este gobierno de nuestro país que está transformándolo para bien a nuestro México”.

Y al exponer un plan para desarrollo de obras hídricas con recursos en conjunto entre las tres instancias de gobierno, la firma de un acuerdo para destinar de manera directa recursos a los pueblos originarios para infraestructura, y la promoción de la construcción de caminos de paz en las calles de cada localidad, afirmó que “México es un país grandioso, y mientras permanezcamos unidos, no hay ningún problema que no podamos enfrentar juntas y juntos”.

Durante el Encuentro Nacional Municipal, calificado de manera constante como un acto histórico por ser la primera vez en que se convoca a todos los presidentes municipales del país, se informó que acudieron el 75 por ciento de los ediles del territorio nacional.

En el World Trade Center de la Ciudad de México, la mandataria sostuvo que “somos un país extraordinario, el mejor del mundo. México es grandioso por nuestra historia, nuestro legado. De las grandes civilizaciones que poblaron nuestro territorio, los pueblos originarios que nos dejaron la resistencia, y el legado de culturas diversas que constituyen esta gran diversidad que constituye nuestra nación”.

México es grandioso , agregó, por sus héroes y heroínas. Ningún país del mundo tiene un Benito Juárez, un Miguel Hidalgo, o una Josefa Ortiz o una Leona Vicaria.

Y en seguida recalcó que “somos un país extraordinario. Y quiero decirles que México está bien, estamos bien, gracias, sobre todo al pueblo grandioso y digno, al pueblo trabajador. A hombres y mujeres trabajadores que sacan adelante todos los días a nuestro país, aquí en nuestro territorio y también en Estados Unidos, los migrantes que todos los días trabajan por sus familias y también por la economía de Estados Unidos”.

Sheinbaum Pardo recordó que fue alcaldesa de Tlalpan, la de mayor extensión en la capital, por lo que, dijo, “sé lo que viven todos los días las y los alcaldes del país, las dificultades que tienen en términos presupuestales, de la dimensiones de sus territorios”. Convocó a que sea el primer encuentro, que no sea el único.

Entre los objetivos de la reunión, la jefa del Ejecutivo federal expuso la nueva forma en que se distribuye el fondo para la infraestructura social, y el cual, por primera vez, no sólo se destina a los estados y municipios, sino que también irá directamente a las comunidades y a los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, esto gracias al reciente cambio constitucional que reconoce a las comunidades originarias como sujetos de derecho.

Al exponer que son 13 mil comunidades las que serán beneficiadas, adelantó que será con asambleas cómo se acordará el destino del recurso.

Otro de los objetivos del encuentro, añadió, es la meta de “juntar los recursos, sabemos que muchas veces no alcanza el recurso municipal”, por lo que se sumarán recursos municipales, estatales y federales por medio de un plan maestro en materia hídrica. “Vamos a juntarlos, a hacer un plan, y la idea es que podamos juntarlo en esta ocasión para acceso a agua potable que es uno de los temas que prácticamente en todos los municipios del país tiene problemas”, apuntó.

Y como tercer objetivo, planteó acciones encaminadas a mejorar la seguridad. Es en ese marco en el que exhortó a replicar el proyecto de caminos de paz, basado en el que aplicó la ahora Jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuando fue alcaldesa de Iztapalapa. “Si buscamos que haya caminos iluminados, con murales creativos, que se ilumine, que se mejore el espacio, se construirán territorios de paz”, indicó.

“Que sepan que la presidenta, a lo mejor no puede llegar a todos los municipios del país, pero estamos presentes. Que no se me olvida lo que es ser presidenta municipal, sabemos lo que es ser alcaldes, sabemos lo que viven y son parte de este gobierno de nuestro país que está transformándomelo para bien nuestro México”, concluyó la mandataria.

Al referirse a las 30 millones de familias que ya reciben apoyos del gobierno federal, dijo que estos programas son parte de los recursos que recibe la federación y que regresan a todos los municipios del país.