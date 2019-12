La UIF pide congelar cuentas de Luis Cárdenas Palomino, ligado al montaje de Cassez y a García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó que las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, sean congeladas.

Ayer, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF reveló que ya había una investigación contra cinco ex funcionarios vinculados con Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal, entre los que se encuentra Cárdenas Palomino, ex encargado de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF).

“Hemos ampliado en este momento la investigación a otras personas del círculo cercano al señor García Luna, presuntamente también involucrados”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

A su salida de Palacio Nacional, el funcionario precisó que se trata de personas de primer nivel, sin embargo, aclaró que siguen las indagatorias.

“Todavía estamos investigando a cinco ex servidores públicos más cercanos al señor, son funcionarios de la administración de García Luna”, detalló Nieto Castillo.

Luis Cárdenas Palomino es considerado como la mano derecha de García Luna cuando éste estuvo a cargo de la AFI. Cárdenas Palomino fue jefe de la División de Seguridad Regional y se le identifica como uno de los responsables de armar el montaje en el caso Florence Cassez e Israel Vallarta.

Cárdenas fue de los señalados en la declaración de “La Barbie” junto con García Luna, pero no ha sido procesado. De acuerdo con información en su perfil de LinkedIn, desde el 2013 dirige una empresa de seguridad privada y guardias.

