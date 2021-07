La tiene difícil la mafia, porque no tengo precio, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “la tienen difícil los de la mafia, porque no tengo precio”.

También, afirmó que “fue una decisión histórica, y no exagero”, la reforma a la Constitución de 2019 para permitir que militares y marinos se integraran a la Guardia Nacional y, en un mensaje a los integrantes de esta fuerza, acotó que él no ganó la Presidencia con el apoyo de intereses creados.

“Llegué con el apoyo, fíjense qué poca cosa, del pueblo de México. No tenemos precio. No no nos importa el dinero, relató.

Al inaugurar aquí un cuartel de la Guardia Nacional, afirmó que se avanza en el propósito de lograr la paz y advirtió que no habrá impunidad en los delitos.

Por ejemplo, dijo, hay 20 detenidos por el asesinato de mujeres y niños de la familia Lebarón. “¿Qué pensaban? ¿Que iban a quedar impunes esos crímenes? Pues no. Nos llevó tiempo, pero se hizo justicia y así va a ser siempre, en todo”, expresó.

El mandatario resaltó que, a dos años de su creación, la Guardia Nacional tiene 75 por ciento de aceptación, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están empatadas con 85 por ciento de aceptación.

Asimismo, resaltó que la Guardia Nacional “creció con la tutela y el acompañamiento de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina” y resaltó que, con los elementos de la desaparecida Policía Federal no se habría podido enfrentar “a la actividad tenaz y agresiva de la delincuencia organizada”.

