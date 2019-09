La Segob fortalece su lucha contra los casinos ilegales

En los últimos años, México ha estado tomando medidas para eliminar las casas de juegos ilegales. Con el fin de no fortalecer a aquellas empresas que operan por fuera de la ley, el gobierno ha comenzado a tomar acción y a clausurar aquellos establecimientos con habilitaciones expiradas o que no cuentan con esos permisos. A través de la SEGOB, el gobierno mexicano espera proteger a aquellas personas afectadas por el juego ilegal y recuperar el porcentaje de dinero que aquellos operadores no están tributando acorde a las leyes vigentes.

En el último año, la industria del juego en México fue uno de los emprendimientos que más han generado ganancia. Con más de 400 establecimientos operando dentro del país, se estima que las habilitaciones expedidas en ese mismo períodos podrían permitir la apertura de más de 700 nuevos casinos o casas de juego. Sin embargo, existen algunos operadores que no han renovado sus licencias y actualmente están operando de manera ilegal, a pesar de estar haciendo el tributo al estado como estipulan las regulaciones actuales establecidas.

El rol de los juegos de azar y apuestas es tan grande que ocupan un espacio en la economía mundial. Para estar acorde a esta realidad, México aprobó ley de juegos y sorteos vigente en diciembre de 2014. Con ella se comenzó el proceso de regular, controlar y mejorar todo lo relacionado a casinos, apuestas deportivas, peleas de gallos, hipódromos y canódromos. Muchas de las medidas que se tomaron a partir de esta medida fueron las que están dando pie a la explosión del juego en nuestro país, ayudando a que los amantes de estas propuestas encuentren nuevos y mejores establecimientos para este tipo de entretenimiento.

Sin embargo, también han ayudado a endurecer las medidas que se pueden tomar para combatir la ilegalidad. Recientemente se hizo una investigación en el estado de Baja California para establecer la legalidad en la que estaban operando algunos establecimientos de juegos y apuestas. El estado norteño es uno de que cuentan con más casinos, debido a la fuerte expansión de la industria y los emprendimientos con capitales estadounidenses. El resultado del operativo terminó con la clausura de dos casas de juego, las cuales no podrán pedir una nueva licencia como resultado de sus operaciones fuera de la ley. De esta manera, la SEGOB pone un nuevo precedente que servirá para que sus detractores realicen todos los trámites necesarios para regularizar sus establecimientos.

Pero esto no es la única preocupación que deberían tener los empresarios de este rubro. En los últimos tiempos, las casas de juego físicas cuentan con una competencia directa: los casinos online. En los últimos años, páginas de internet y apps para teléfonos celulares han llevado a los juegos de azar a un público que hace unos años no se hubiera acercado a un casino. Esto se debe a la facilidad con las cuales se puede acceder a estas plataformas y de una interfaz que la asemeja a cualquier tipo de juego que pueda ser parte de un teléfono celular o página web.

Hay quienes creen que los juegos online son el verdadero futuro de los casinos, ya que ofrecen las mismas facilidades de su contraparte física sin la necesidad de necesitar de un espacio en donde la gente tenga que ir. Y, si bien hace algunos años era mucho más difícil regularlos, existen cada vez más herramientas para detectar si alguna de esas páginas o apps están operando de manera ilícita.

Así como ahora accedemos a nuestros datos bancarios mediante el home banking y hacemos compras mediante plataformas de eCommerce, el entretenimiento también encuentra nuevas formas en las que podemos disfrutar sin la necesidad de salir de nuestras casas.