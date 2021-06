La revocación de mandato de López Obrador, el nuevo objetivo del Consejo Coordinador Empresarial

Dentro del sector empresarial y de representantes de las cúpulas de la iniciativa privada, tienen claro que para ser un contrapeso al presidente Andrés Manuel López Obrador, deben unir filas y alinear objetivos.

De acuerdo con el periodista Mario Maldonado en su columna de El Universal, la estrategia de formar nuevos cuadros políticos y fortalecer a la oposición en el Congreso federal y a nivel local comenzó a tomar fuerza un año antes de las elecciones del 6 de junio.

Aunque el resultado de los comicios no fue del todo favorable, demostró que con una mayor participación ciudadana, se pueden reducir los espacios de poder de Morena y del presidente, como sucedió en la Cámara de Diputados y en la Ciudad de México, destacó Maldonado.

El periodista señaló que ahora, el próximo objetivo de la iniciativa privada es el 21 de marzo de 2022, cuando se realice el referéndum de revocación de mandato, para decidir si Andrés Manuel López Obrador se mantiene como mandatario o renuncia. El presidente de Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar. (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Mario Maldonado destacó que Carlos Salazar, es el encargado de impulsar esa ‘misión’. “Ayer, el empresario fue reelecto por un año más al frente de la cúpula de cúpulas de la iniciativa privada, con el objetivo de encauzar los esfuerzos para promover un mayor involucramiento de la sociedad en la política y en las actividades nacionales, así como una mayor participación ciudadana cuando se vote la revocación de mandato y hacia las elecciones presidenciales de 2024”, aseguró.

El columnista destacó que la estrategia, propuesta y conducida por Salazar, se ha delineado en reuniones privadas, y aunque ha generado algunas resistencias al interior del CCE, al parecer los representantes de los organismos van a apoyarla, así lo revelaron dos fuentes directas involucradas.

Mario Maldonado señaló que el martes 22 de junio se llevó a cabo, de manera virtual, la Asamblea Anual Ordinaria del CCE, en la que se trataron diferentes temas -entre ellos la reelección de Salazar Lomelín- y a la que asistieron el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena; el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz; el presidente de la Coparmex, José Medina Mora; el líder de los banqueros, Daniel Becker; el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos; entre otros. El columnista destacó que el presidente de Canacintra, Enoch Castellanos, no asistió debido a que no estaba de acuerdo con la reelección de Carlos Salazar. Imagen de archivo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar (i), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (c), y el exjefe de la oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo (d), en 2019. (Foto: EFE/Mario Guzmán)

El periodista recordó que para que la revocación de mandato se pueda votar, aún hay varios requisitos por cumplir como contar con la firma de 3% de la lista nominal del INE en por los menos 17 de las 32 entidades federativas. “Para que el proceso sea válido debe tener la participación de 40% de las personas inscritas en la lista nominal, lo cual, si bien es un porcentaje alto, se puede lograr toda vez que en las elecciones del pasado 6 de junio votó 52% del padrón”, resaltó.

Mario Maldonado señaló que el proceso estará en manos del INE, “que para ese entonces podría haber sufrido una recomposición, pues el presidente planea enviar una iniciativa para reformar el sistema electoral, incluidos árbitro y tribunales”. Además de que para que la revocación sea válida se requiere de una mayoría simple en el Congreso.

“Así que no va a ser nada fácil impulsar una revocación de mandato. Pero la misión de los empresarios está clara: buscar que, democráticamente, AMLO pierda el poder en marzo del próximo año”, finalizó.

Fuente: Infobae