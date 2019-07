La realidad confirma estudios: apenas comenzaron las lluvias y foto muestra el NAIM inundado

Pilotes del tren que conectaría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Texcoco con el Aeropuerto Benito Juárez se inundaron luego de que el sistema de bombeo fue apagado, reportaron medios nacionales.

La imagen provocó críticas, entre ellas del ambientalista Gabriel Quadri: “Inundación y destrucción de los pilotes del tren que conectaría al AICM con el NAIM en Texcoco. Delito patrimonial contra la Nación y desacato de orden judicial. La directora de CONAGUA debe ser llamada a cuentas…”, tuiteó.

“Esto es, por parte del ejecutivo federal, un acto de desacato a resolución judicial. Es premeditado y perverso”, expresó el perredista Jesús Ortega.

EL NAIM SE HUNDE: UNAM

El pasado 17 de junio, el suelo de Texcoco es el “peor” para la construcción de un aeropuerto, informó en un estudio un grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde 2018. Esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a este documento que demostró hundimientos en la zona del lago.

“Imagínense hacer un aeropuerto en el Lago de Texcoco, es como hacer una aeropuerto en medio de un océano”, dijo el primer mandatario y recordó que durante conferencias de prensa anteriores ha hecho referencia al hundimiento de la construcción.

López Obrador planteó que las obras ya realizadas para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se están hundiendo, remitiéndose a la investigación de la Dra. Dora Carreón Freyre que planteó que este es un terreno inestable.

“El suelo de Texcoco no sólo es el menos apto, es el peor suelo en el que podrían construir un aeropuerto; una obra de este tipo requiere un suelo más sólido, firme y esta área es demasiado inestable para una edificación de esa magnitud”, estableció el estudio.

El mandatario mexicano afirmó que, en promedio, la construcción del NAIM se hunde “de 30, 40, 50 centímetros por año, medio metro por año”, pero planteó que continuó su construcción porque se trataba de un negocio lucrativo.

El tema fue abordado durante la conferencia de prensa matutina de ese día, pues el 7 de junio un juez federal ordenó al Gobierno federal suspender, por tiempo indefinido, las obras de construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, proyecto alterno a las obras de Texcoco y planteado para evitar y detener el proyecto del NAIM en esa zona.

La suspensión se solicitó hasta que no se otorguen las autorizaciones y permisos necesarios en materia ambiental y arqueológica tras un amparo interpuesto por el colectivo “No Más Derroches”.

“Quedaron molestos, no se resignan a que ya no es lo mismo y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lucía y usan hasta drones para ver si se está construyendo el aeropuerto y puedan pararlo con procedimientos judiciales”, afirmó el Presidente López Obrador.

La investigación del grupo de la Dra. Carreón Freyre, del Centro de Geociencias de la UNAM, planteó que dada la estructura lacustre del subsuelo en Texcoco, no es una zona apta para la construcción de un proyecto de las dimensiones del NAIM, pues este requiere que sea sólido y firme, según dieron a conocer medios nacionales en 2018.

El estudio fue dado a conocer en las redes sociales de la UNAM y hecho público en la página de internet “Ciencia UNAM”, pero al momento de la realización de esta nota ya no se encuentra disponible.

Pese a que la zona de Texcoco es cercana la Ciudad de México y la construcción es viable en materia aeronáutica, es poco adecuada para el desarrollo del proyecto, sin contar la “funcionalidad, eficiencia, sustentabilidad, factibilidad técnica y financiera, así como su flexibilidad de crecimiento futuro e innovación tecnológica”, destacó la investigación.

La inviabilidad de la construcción del NAIM es la zona, para la investigadora, se debió a que “los materiales del subsuelo, con las vibraciones y las cargas intermitentes que significan la carga dinámica de un aeropuerto, se pueden comportar de manera muy inestable ya que no es solo la carga estática sino también la dinámica; estos materiales pueden llegar a deformarse y a perder su estructura comportándose como un fluido, porque tienen contenidos de agua muy altos”.

En el texto la investigadora destacó que debido a estos materiales, la zona de Texcoco registra la mayor tasa de hundimiento de la cuenca de México, que asciende a entre 30 y 40 centímetros anuales, como afirmó el Presidente López Obrador.

Fuente: Sin Embargo