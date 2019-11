La propuesta de repetir la votación para elegir titular de la CNDH es rechazada en el Senado

La propuesta para repetir, por tercera ocasión, la votación para designar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue rechazada este martes en el Senado de la República.

También se rechazó la propuesta que presentó el Senador Emilio Álvarez Icaza sobre regresar a comisiones la terna de candidatos.

“Solicité en congruencia con lo establecido en la Ley de la CNDH, al Senado mexicano que la terna de candidatos regrese a comisiones para cumplir el procedimiento legal”, escribió en Twitter Álvarez Icaza.

La propuesta de repetir la votación fue anunciada en la mañana por los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Senador Ricardo Monreal.

“Ni somos tramposos, ni somos rateros, ni cometimos fraude”, aseguró Monreal en respuesta a las denuncias sobre fraude durante la votación donde Rosario Piedra fue electa.

Tras las protestas del PAN, en las que se plantaron a las afueras del Senado con mantas que decían “Morena roba votos”, los legisladores morenistas decidieron discutir la situación, a las que se sumó la oposición.

Monreal aclaró que se trata de una decisión política, más que legal, por lo que se someterá a votación la misma terna en un nuevo procedimiento hoy mismo.

“Morena, como grupo parlamentario, no puede estar sometido a la duda o a la desconfianza. No tiene precedente, no hay incluso ningún fundamento jurídico; sin embargo, la voluntad política queda con el riesgo de que no se logre la mayoría, o que se logre, pero es una nueva elección”, declaró el Senador.

Fuente: Sin Embargo