“La Presidenta dijo que cuando es necesario se puede”: Noroña justifica su viaje en jet privado

Luego de que el periódico Reforma informó que Gerardo Fernández Noroña viajó en jet privado a Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras –en el estado de Coahuila– para asambleas informativas, con un supuesto costo de 280 mil pesos, el legislador morenista afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que a veces se justifica.

Imágenes del jet privado que Noroña usó para sus "giras informativas" de Morena, curiosamente llamadas "A ras de tierra". Un vuelo en esa aeronave sale en nada más y nada menos que 2 mil dólares la hora. 📹 @elnorte pic.twitter.com/4eByuyK1yb — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) October 8, 2025

En entrevista en el Senado, Fernández Noroña también arremetió contra el gobierno de Coahuila por supuestamente subir el video y afirmó que no transparentará el viaje en jet privado.

🚨 Responde Noroña a polémica sobre el uso de un avión privado para una gira: – Es un taxi aéreo

– Lo pagó @RicardoBSalinas

– No tengo que transparentar nada

– Sheinbaum ha volado en vuelos que no son comerciales 📹 @letroblesrosa https://t.co/cZX62a8sea pic.twitter.com/rWhyeKdbbo — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) October 8, 2025

El senador morenista también afirmó cuando se requiera realizar un vuelo privado, tendrá que hacerlo y punto.

–¿Por qué no hay comentarios de su viaje en avión privado? –se le preguntó al expresidente de la Mesa Directiva.

–Es un taxi aéreo

–¿No es contrario a las medidas de austeridad?

–No, no, no, la compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario se puede…

–¿Y era necesario?

–Claro, porque tenía yo tiempo para hacer la gira…

–¿Quién pagó eso?

–Estuve, ya, nada que comentar

–¿Quién pagó eso?

–Estuve en Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña. En dos días, por supuesto, que requería moverme con mayor rapidez.

–Oiga senador, pero usted fue un crítico de los excesos del sistema…

–Pregúntale al gobierno de Coahuila, que es quien subió el video de manera ilegal.

–¿Eso lo pagó el gobierno de Coahuila?

–Pregúntale al gobierno de Coahuila ¡Me lo pagó Salinas Pliego! Me apoya en este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte.

–¿Va a transparentar el costo de vuelos?

–No tengo que transparentar nada. Yo voy a seguir recorriendo el país, yo voy a seguir recorriendo el país.

–Entonces, es opaco… senador, ¿no es contrario a los principios de la cuarta transformación usar aviones privados? La presidenta sí ha sido clara de que no se debe de utilizar aviones privados, ni ella los usa.

–Yo creo que faltas a la verdad, yo creo que faltas a la verdad, la compañera presidenta ha dicho con mucha claridad que hay veces que se justifica.

–Ni ella los usa.

–Ella ha volado en vuelos que no son comerciales, claro que sí.

–Pero son del Ejército.

–Pero esos no se usan regularmente por la presidenta.

–Peor en el avión que usted voló no era del Ejército

–Por eso, por eso. Bueno, ustedes dicen que es contrario, bueno, pues, digan lo que quieran.

–¿Es austero usar aviones privados?

–Me parece que cuando se requiere un vuelo privado, hay que hacerlo, punto. O sea no hay ninguna situación incorrecta. Es un avión bastante pequeño, por cierto, de cuatro plazas solamente, pero no voy a caer en la insidia.

–¿El dinero que se usó es público o es de su dinero privado?

–No se pagó con recursos públicos. De ninguna manera. Qué bueno que me preguntas eso. No, absolutamente no se pagó con recursos públicos.

– O sea, fue de su bolsillo.

– Absolutamente no se pagó con recursos públicos.

–¿Lo pagó solo usted o alguien más?

–Ya dije, Salinas Pliego.

–¿Iba con un diputado, por eso le preguntaba?

– No, no iba ni con ningún diputado. No iba ningún diputado conmigo.

–¿Solo usted lo pagó entonces?

– No, dije eso. Ya dije quién me lo invitó.

–¿Con quién voló, senador?

–No tengo por qué decirte nada.