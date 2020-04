La lucha contra COVID-19 es por los que amamos, y hasta “por los pendejos” que no entienden: Alfaro

El Gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, llamó “pendejos” a quienes siguen sin hacer caso a las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19, pese al incremento de decesos en la entidad y a nivel nacional, pero aseguró que no claudicará en su lucha contra el nuevo brote.

A través de su cuenta de Facebook, el mandatario relató cómo recibió la noticia de que cuatro ciudadanos tapatíos habían perdido la batalla ante el nuevo brote, y reflexionó sobre si habría valido la pena o no el esfuerzo hecho hasta ahora.

“Vibró mi teléfono con un mensaje que me llegaba. Pensé en no contestar y hacerlo hasta después de la comida. Pero la verdad, más como reflejo que como un acto de voluntad, leí lo que me acababa de llegar. Era un mensaje del secretario de Salud que me informaba que hoy tuvimos 4 muertos en Jalisco y 19 personas contagiadas por el virus”, narró Alfaro.

Déjenme platicarles algo que pasó hoy. Hace un rato, después de una jornada muy pesada de trabajo me senté solo antes de… Posted by Enrique Alfaro Ramírez on Thursday, April 23, 2020

“De repente parecía que ni todo el esfuerzo hecho hasta ahora había valido la pena. No habíamos podido salvar a esta gente y estaba siendo testigo de cómo la realidad nos golpeaba en la cara”, lamentó.

“Cerré más fuerte los ojos. Apareció frente a mí la duda: ¿Tendrá sentido el enorme sacrificio que estamos haciendo ? ¿Por qué asumir yo la responsabilidad de obligar a la gente a no salir de su casa, a sufrir por la situación económica, a hacer lo correcto, para salvar vidas que a lo mejor no podremos salvar ? ¿No estaremos ante una realidad inevitable en la que nada podamos hacer ante la fuerza del virus?”, se cuestionó el Gobernador.

Alfaro Ramírez reconoció que sí hay razones por las cuales es necesario continuar luchando contra la pandemia del COVID-19, y criticó a quienes han ignorado las medidas sanitarias ante la emergencia, como cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia o no salir de casa.

“Ni madres que nos vamos a rendir. Ni madres que vamos a aflojar el paso. Es por ellos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por los que amamos. Es por los que hoy se fueron y por los que se irán en los próximos días. Es por los que están sufriendo y por los que están cuidándonos. Es por la gente consciente que cumple con su responsabilidad y también por los pendejos que siguen sin entender.

Es por todos. Ni madres que nos vamos a rendir. A darle”, sentenció Alfaro Ramírez.

Hasta el jueves 23 de abril, el estado de Jalisco registró 254 casos positivos y 19 decesos por SARS-CoV-2, además de 451 pacientes sospechosos.

La entidad se ubica en el lugar 10 con más casos confirmados de coronavirus.

Fuente: Sin Embargo