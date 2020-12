‘La justicia no vendrá desde las instituciones’, asegura Arussi Unda

Arussi Unda es una rebelde, desde niña tuvo una “visión diferente de las cosas”. Hoy es una defensora de los derechos de las mujeres, pues tiene la firme convicción de que son ellas mismas quienes están salvado a otras, ya que la procuración de justicia en México no es garantía para las víctimas.

“Son tantas cosas las que se tienen que arreglar para que el aparato de justicia sirva, yo diría tirarlo y volverlo a hacer”, sentencia la vocera de la colectiva veracruzana Las Brujas de Mar, en entrevista.

En su visión, desde los diferentes niveles de gobierno se ha fallado al dar respuestas y, sobre todo, garantizar justicia y seguridad a las mujeres. Para ella, “el Jefe de Estado no ayuda, entorpece”, por lo cual considera fundamental que en el ejercicio de la democracia “se haga buen uso del derecho ganado”.

¿Qué está pasando en México en materia de violencia de género?

— Hay varios puntos que tienen que hablarse. Para empezar, la confianza en las instituciones es casi nula, al grado de que el hecho de que las mujeres denuncien es un paso supergrande.

Para nosotras, los colectivos y organizaciones no gubernamentales, es un reto lograr que denuncien, porque después de que lo hacen sabes que probablemente no pasará nada; sin embargo, se necesita ese precedente para evidenciar que las autoridades no hacen nada.

¿Qué se debe modificar, en el ámbito de las políticas públicas, para que las mujeres tengan justicia?

— Debería haber un reconocimiento sobre la seriedad de la problemática, poca gente entiende lo mucho que influye que desde arriba no se reconozca, porque eso hace un efecto dominó. El Jefe de Estado no puede decir que no hay diferencia entre homicidio y feminicido.

Si no se reconoce con seriedad que hay un problema, entonces cómo esperaremos que haya propuestas, soluciones o rutas de acción para erradicarlo.

Por otro lado, se necesita gente especializada, que allá arriba entienda el problema y dé las órdenes que tenga que dar para erradicarlo, porque llegas a un Ministerio Público y parece que la delincuente eres tú.

Por: El Universal