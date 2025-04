Avala Comisión de Justicia dictamen sobre elegibilidad de candidatos para cargos de magistrados electorales locales

La Comisión de Justicia del Senado aprobó la elegibilidad e idoneidad de casi mil aspirantes a 56 vacantes de magistrados en 30 de 32 tribunales electorales estatales. Sin embargo, dejó que la Junta de Coordinación Política que preside Morena, seleccione a los finalistas y que serán votados en el pleno.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, informó que se evaluaron a mil 017 aspirantes, mientras que la senadora Alejandra Barrales indicó que sólo se presentarán a la Junta de Coordinación 996 perfiles para que seleccione a los finalistas.

La senadora Barrales de Movimiento Ciudadano mencionó que dentro de las personas que fueron determinadas con elegibilidad, 242 no cumplieron con la entrega de copias certificadas; 11 no se presentaron a la entrevista y 26 buscan la reelección como magistrados, pese a que la convocatoria dice que no está permitida.

Incluso, la senadora de Morena, Malú Micher, expresó su preocupación de que muchos de los aspirantes no pudieron explicar qué es juzgar con perspectiva de género.

El senador Luis Armando Melgar (PVEM) demandó a la Junta de Coordinación que preside el líder de Morena, Adán Augusto López Hernández, que las personas que seleccione sean por consenso y se busque a los mejores perfiles.

«Este proceso merece respeto; el llamado es que a lo que sigue se haga con rigor y transparencia. Hay que tener el cuidado de que no sea un ejercicio para lavar caras», aseveró.

La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, consideró que el trabajo que hizo la Comisión de Justicia fue prácticamente testimonial.

“La gran duda es: si las opiniones que se emitan por los participantes de la mesa, por los senadores que participaron en las evaluaciones, no van a determinar la idoneidad, simplemente y sencillamente, ¿quiénes van a definir quiénes son los perfiles elegibles?”.

Alejandra Barrales dijo: “lo que nosotros buscamos es que éste no haya sido solamente un ejercicio de simulación, que se reconozca que efectivamente llegará a la Junta de Coordinación Política este listado, en donde generemos condiciones para que esta junta puedan seleccionar a las mejores y los mejores perfiles. Vamos a depositar ese voto de confianza en la Jucopo y estaremos pendientes de la revisión escrupulosa que se haga y se presente al pleno”.

El senador Javier Corral afirmó que fue un proceso con un número inédito de aspirantes, y que a nadie se le dejó de escuchar.

“Haciendo votos porque en la Jucopo se atienda con la visión, con la responsabilidad y el aprecio de la pluralidad política del país un buen acuerdo para los mejores perfiles”, demandó.

La lista de idoneidad fue aprobada por 15 votos en favor de Morena, PT, PVEM y PRI, y se presentaron tres abstenciones del PAN.