La inteligencia en salud no se construye nada más contando casos: López-Gatell

Antereportes de diversos medios internacionales y políticos que cuestionaron la veracidad de los casos y decesos de covid-19 en México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, afirmó que no solo contando los casos se construye la estrategia en salud.

“La inteligencia el conocimiento de salud no se construyen nada más contando casos y contando muertes, es interpretando, analizando, modelando, es un proceso que tiene sus propias reglas, tiempos, requiere seguir procedimientos formales para tener estadísticas formales y análisis que puedan ser transparentemente interpretados para tomar decisiones útiles”, expresó.

En conferencia de prensa, recordó que ante la inquietud en personas que fallecen y no se les toma muestra de diagnóstico, el pasado 13 de abril de 2020 se publicó el protocolo para el “Correcto llenado del certificado de defunción por virus SARS CoV-2”, en donde se incorpora información de las personas que fallecen por covid y que no se pueden demostrar por laboratorio, esto atendiendo a recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS.

De tal forma, se establecen tres tipos: casos confirmados donde hay diagnósticos por laboratorio, hay casos sospechosos que no requieren confirmación por laboratorio y casos probables donde no es concluyente.

“Desde entonces se están llenando los certificados de defunción, incluyendo la categoría de muerte por covid basada en estas definiciones (…) Se hace dictaminación por comités técnicos especializados, unos están en los estado y otro es el único nacional”.

En ese sentido, dijo que “los periódicos que hoy publicaron notas sobre este tema no tengo prejuicio alguno, son un medio más, siempre son recibidos, en uno de ellos me llamó la atención la falta de rigor. Cuando me referí a intereses es que lo que me llama la atención, es como hay un segmento de la población que identifico relacionado con la actividad política, partidos que quieren posicionarse que toman cada cosa que sale para orientarlo políticamente”, indicó. De tal forma, dijo que las conferencias son un foro técnico ya que es importante que la epidemia se maneje científicamente para que los vaivenes políticos no perturben la claridad con la que se transmiten basado en ciencia.