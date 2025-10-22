La industria cárnica de México busca nuevos mercados de exportación ante cierre de EE.UU.

La industria cárnica mexicana afirmó este martes que busca la apertura de nuevos mercados de exportación ante el cierre fronterizo con Estados Unidos y la incertidumbre de su reapertura tras el resurgimiento del gusano barrenador del ganado, una plaga que ha generado pérdidas por más de 11 millones de dólares diarios a productores y exportadores.

Alonso Fernández Flores, presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (ANETIF), señaló que una “preocupación latente” de la industria cárnica es el brote del gusano barrenador que ha impactado en la exportación de ganado bovino en pie generando “graves pérdidas”.

“Por lo que es necesario el fortalecimiento de nuestra industria y buscar la apertura de nuevos mercados”, apuntó en un comunicado.

Fernández aseguró que la industria cárnica mexicana “se muestra fortalecida y con un futuro optimista”, pese a los retos por el cierre fronterizo con EE.UU., los aranceles a mercancías y los conflictos geopolíticos.

Detalló que el Sistema Tipo Inspección Federal (TIF) ha permitido incrementar la presencia de productos cárnicos mexicanos en el exterior y buscar otros mercados, como Filipinas.

Agregó que dicho sistema “seguirá fortaleciéndose, buscando nuevos mercados de exportación, la reanudación de los acuerdos comerciales con Europa y atendiendo mercados como los asiáticos”.

Por otro lado, afirmó que la industria de carne actualmente aporta el 2.3 % del PIB nacional y mantiene “un crecimiento superior al del PIB alimentario“, por lo que “se encuentra en un estado de crecimiento” y “dinamismo que se sostiene principalmente por un fuerte consumo interno, a pesar de los desafíos externos”.

Respecto a la próxima revisión del tratado comercial de América del Norte (T-MEC), Fernández confió en que se mantengan las condiciones que han posicionado a México como un socio estratégico, con un acceso favorable a los mercados de Estados Unidos y Canadá.

“Creemos en que se llegarán a acuerdos justos para los tres países y los productos mexicanos seguirán posicionándose en el extranjero, dándose oportunidad a otros productos”, expuso.

También apuntó que México se mantiene como un exportador relevante de carne de res y cerdo, principalmente a Estados Unidos, con más de 276 mil 690 toneladas anuales.

“Los sectores de carne de res y cerdo siguen siendo los de mayor atractivo para los mercados extranjeros”, enfatizó, durante la presentación de la séptima Cumbre de la Industria Alimentaria TIF, que se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre próximo en Puerto Vallarta, Jalisco

El pronunciamiento de la industria cárnica mexicana ocurre luego de que el domingo pasado el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que su país comprará carne de res a Argentina, en un intento por contener la inflación y reducir los altos precios de este producto en Estados Unidos.

A inicios de octubre, el Gobierno de México reportó una reducción del 28 % en la plaga del gusano barrenador del ganado, gracias al plan conjunto implementado con EE.UU., tras el cierre de la frontera en mayo.

📣 Conferencia de prensa: Cumbre de la Industria Alimentaria TIF 2025 El día de hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa en la que se presentaron los avances y temas clave de la próxima Cumbre de la Industria Alimentaria TIF 2025, bajo el eje temático “Sostenibilidad e… pic.twitter.com/oziOPpL79B — GRUPO TIF (@anetif) October 21, 2025

Con información de López Dóriga